"Ні копійки не дістанеться": у США політикиня пообіцяла припинити допомогу Україні (відео)

За словами представниці Республіканської партії Марджорі Тейлор Ґрін, фінансову допомогу Україні зупинять, якщо республіканці переможуть на виборах до Конгресу. Конгресвумен Ліз Чейні у відповідь заявила, що цього таки домагається Путін.

Related video

Марджорі Тейлор Ґрін, конгресвумен від штату Джорджія, яка дотримується вкрай правих поглядів, напередодні пообіцяла припинити підтримку Україні, якщо республіканці переможуть на проміжних виборах до Конгресу, які відбудуться наступного тижня. Своїх опонентів Тейлор Ґрін розкритикувала у Twitter.

"Єдиний кордон, який їх турбує, — це український, не південний кордон Америки", — кинула Ґрін на адресу американських демократів на зустрічі з виборцями в штаті Айова.

"За республіканців Україні не дістанеться ані пенні. Наша країна на першому місці. Їм немає діла до нашого кордону чи наших людей", — заявила Тейлор Ґрін.

Ці слова аудиторія зустріла оваціями.

Ліз Чейні (представниця республіканців від штату Вайомінг), яка йде конгресвумен, розкритикувала заяву Ґрін, назвавши такі слова саме тим, чого хоче російський президент Володимир Путін. За її словами, якщо республіканці були такими у 80-х роках, США програли б холодну війну.

У відповідь Тейлор Ґрін заявила: "У минулому залишилися два аспекти: ти і Республіканська партія твого тата, який відправляв наші війська вести війни за підтримки доларів американських платників податків, і так нічого і не виграв".

Думки представників Республіканської партії щодо подальшого надання фінансової допомоги Україні розділилися.

На сьогодні США надали Києву військову та гуманітарну підтримку на суму понад 67 млрд доларів.

Хто така Марджорі Тейлор Ґрін?

Тейлор Ґрін вважається ультраправим політиком, прихильницею Дональда Трампа та теорій змови. Обралася до Палати представників США від штату Джорджія. Відома тим, що подала заяву про імпічмент Байдену та голосувала проти закону про Ленд-ліз для України.

Нагадаємо, що Байден кричав на "невдячного" Зеленського під час телефонного дзвінка. За інформацією журналістів, глава Білого дому попросив президента України повідомити новину про те, що США передали Україні допомогу на суму $1 млрд. Але Зеленський у відповідь не подякував, а продовжував зачитувати список необхідного ЗСУ. Така новина з'явилася на тлі заяв представників Республіканської партії про те, що вони не мають наміру виписувати Зеленському порожні чеки.

Раніше Фокус повідомляв, що Конгрес виділить Україні велике фінансування, якщо з приходом до влади республіканців новий уряд скоротить військову допомогу Україні.