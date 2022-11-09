Венгрия заблокировала план ЕС по помощи Украине в размере 18 млрд евро, — Bloomberg

Еврокомиссия предлагает предоставить Киеву кредиты на более стабильной основе, но Будапешт, по данным журналистов, не хочет выделять дополнительные средства.

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Венгрия заблокировала план Европейского Союза по поддержке Украины в условиях полномасштабной войны. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои осведомленные источники.

По данным журналистов, накануне в Брюсселе состоялась встреча министров финансов Европейского Союза, на котором обсуждались внесение изменений в пакет помощи Украине в размере 18 миллиардов евро. ЕС указанную сумму планирует направить Киеву для поддержки в условиях полномасштабной войны.

Вместе с этим, как утверждает Bloomberg, Венгрия заблокировала план Евросоюза по предоставлению денежной помощи Украине.

В среду, 9 ноября, в ходе заседания Европейская комиссия предложит выделить Киеву льготные кредиты на более стабильной основе, но эта инициатива потребует использования дополнительного пространства, имеющегося в бюджете политического блока.

"Министр финансов Венгрии Михали Варга заявил своим коллегам, что он не поддержит такой вариант, который требует единогласной поддержки 27 правительств", — подчеркнули журналисты, сообщая о блокировке Будапештом плана ЕС по поддержке Украины в размере 18 млрд евро.

Стоит отметить, что в начале текущей недели глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявил, что Будапешт не намерен поддерживать план долгосрочной финансовой поддержки Украины, который был представлен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По его словам, венгерское правительство уже якобы предоставил значительный объем финансовой поддержки Киеву и не планирует вкладывать дополнительные средства в инициативу Европейской комиссии. В этом контексте Сийярто упомянул пандемию коронавируса и заявил, что похожая долгосрочная поддержка не показала свою эффективность во время коронакризиса.

"Мы готовы продолжать финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, конечно, не будем поддерживать какие-либо совместные заимствования Евросоюза в этой сфере", — продолжил дипломат и раскритиковал введенные против России санкции, которые, по его мнению, спровоцировали экономические проблемы внутри ЕС.

Отметим, что в октябре в западных СМИ появилась информация, что Венгрия и Сербия собираются строить новый нефтепровод для поставок нефти из России.

Также сообщалось, что Венгрия выступает против введения новых санкций России в качестве наказания за полномасштабное вторжение и оккупацию украинскию территорий.