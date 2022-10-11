Зато дешево: Венгрия и Сербия собираются строить новый нефтепровод для поставок нефти из России

В Венгерском правительстве заявили, что новый нефтепровод будет подключен к "Дружбе". Южная часть этой магистральной сети проходит по территории Украины.

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Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что Венгрия и Сербия построят нефтепровод, по которому будет транспортироваться сырая нефть из России. Об этом чиновник написал у себя в Twitter.

По его словам, Новый нефтепровод даст возможность снабжать Сербию более дешевой сырой нефтью российской марки Urals. Трубу подключат к уже существующему нефтепроводу "Дружба".

"Александр Вуйчич и премьер-министр Орбан договорились о строительстве нефтепровода в Венгрию", — написал Ковач.

Также венгерский чиновник заявил, что на данный момент поставки нефти осуществляются по специальному трубопроводу, который проходит по территории Хорватии, однако в дальнейшем это станет нереализуемым из-за введенных Евросоюзом санкций против России.

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Что такое нефтепровод "Дружба"?

Дружба – это большая сеть магистральных нефтепроводов. Самая крупная в мире. Сеть была построена еще в 1960-е годы СССР для того, чтобы доставлять нефть в дружеские Москве страны Социалистического лагеря. Среди них Венгрия, Чехословакия, Польша, а также ГДР. Южная часть нефтепровода также проходит по территории Украины.

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