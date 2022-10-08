"Потери остаются огромными": в МВФ рассказали, на что 1,3 млрд долларов помощи для Украины

В МВФ заявили, что украинские власти заслуживают большой похвалы за сохранение значительной степени макрофинансовой стабильности.

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Новый пакет финансовой помощи на 1,3 млрд долларов, который МВФ направит Украине, будет потрачен на то, чтобы удовлетворить потребности платежного баланса страны. Кроме того, за этот счет будет поддержана кредитоспособность Украины. Об этом сказано на сайте МВФ.

На сайте Фонда говорится, что после семи месяцев полномасштабной войне в Украине, страна столкнулась с большими трудностями. Гуманитарные и экономические потери остаются огромными.

"Масштабы и интенсивность войны России против Украины, начавшейся более семи месяцев назад, причинили огромные человеческие страдания и экономический ущерб", — сказано в сообщении.

Там также говорится, что реальный ВВП, по прогнозам, сократится на 35 процентов в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

"Украинские власти заслуживают большой похвалы за то, что они сохранили важную степень макрофинансовой стабильности в этих чрезвычайно сложных обстоятельствах", — рассказала директор-распорядитель и председатель Исполнительного совета МВФ Кристалина Георгиева.

Также она заявила, что МВФ продолжит оказывать финансовую поддержку Украине, чтобы помочь достичь сбалансированного роста и среднесрочной внешней жизнеспособности.

Ранее Фокус сообщал, что Газпром задолжал Нафтогазу $200 млн за транзит газа через Украину. Компания готовится к возможной остановке Россией транзита газа через Украину.

Еще напомним, что эксперты рассказали, чем грозит остановка транзита российского газа по Украине. Это позволит оказывать давление на Европу в разгар отопительного сезона, чтобы были сняты определенные санкции, а также повлияет на решения агрессора по ударам по критической инфраструктуре Украины.

Также сообщалось, что Европа нашла новую возможность заменить российский газ. Мощность газопровода TANAP, по которому голубое топлива поставляется из Турции в Европу, будет увеличена с 16 миллиардов кубических метров до 32 млрд кубических метров.