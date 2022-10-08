"Втрати залишаються величезними": у МВФ розповіли, на що 1,3 млрд доларів допомоги для України

У МВФ заявили, що українська влада заслуговує на велику похвалу за збереження значного ступеня макрофінансової стабільності.

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Новий пакет фінансової допомоги на 1,3 млрд доларів, який МВФ направить Україні, буде витрачено на те, щоб задовольнити потреби платіжного балансу країни. Крім того, цим коштом буде підтримано кредитоспроможність України. Про це йдеться на сайті МВФ.

На сайті Фонду йдеться, що після семи місяців повномасштабної війни в Україні країна зіткнулася з великими труднощами. Гуманітарні та економічні втрати залишаються величезними.

"Масштаби та інтенсивність війни Росії проти України, що почалася понад сім місяців тому, завдали величезних людських страждань та економічних збитків", — сказано в повідомленні.

Там також говориться, що реальний ВВП, за прогнозами, скоротиться на 35 відсотків 2022 року порівняно з 2021 роком.

"Українська влада заслуговує на велику похвалу за те, що вона зберегла важливий ступінь макрофінансової стабільності в цих надзвичайно складних обставинах", — розповіла директор-розпорядник і голова Виконавчої ради МВФ Крісталіна Георгієва.

Також вона заявила, що МВФ продовжить надавати фінансову підтримку Україні, щоб допомогти досягти збалансованого зростання та середньострокової зовнішньої життєздатності.

Раніше Фокус повідомляв, що Газпром заборгував Нафтогазу $200 млн за транзит газу через Україну. Компанія готується до можливої зупинки Росією транзиту газу через Україну.

Ще нагадаємо, що експерти розповіли, чим загрожує зупинка транзиту російського газу Україною. Це дозволить чинити тиск на Європу в розпал опалювального сезону, щоб було знято певні санкції, а також вплине на рішення агресора по ударах по критичній інфраструктурі України.

Також повідомлялося, що Європа знайшла нову можливість замінити російський газ. Потужність газопроводу TANAP, яким блакитне паливо поставляється з Туреччини до Європи, буде збільшена з 16 мільярдів кубічних метрів до 32 млрд кубічних метрів.