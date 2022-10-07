Новий удар по РФ: Європа знайшла нову можливість замінити російський газ

Потужність газопроводу TANAP, яким блакитне паливо поставляється з Туреччини до Європи, буде збільшено з 16 мільярдів кубічних метрів до 32 млрд кубічних метрів.

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Європа продовжує змінювати пріоритети на енергетичному ринку, все далі віддаляючись від співпраці з Росією. Після Норвегії, яка вже у 2022 році стала лідером із постачання природного газу до ЄС, новим потужним помічником для країн Європи цілком можуть стати Туреччина та Азербайджан. Вся справа в тому, що постачання газу Транс-Анатолійським газопроводом TANAP зросте вдвічі, повідомляє видання Hürriyet.

За словами міністра енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмеза, потужність газопроводу буде збільшена з 16 мільярдів кубічних метрів до 32 млрд кубічних метрів. З Туреччини газ прямуватиме до Європи.

Що відомо про газопровід TANAP

Газопровід проходить територією Азербайджану, Грузії та Туреччини, де з'єднується з Трансадріатичним трубопроводом (ТАР), який ще будується. Через нього газ постачатимуть до Греції, Албанії, Італії.

Для цього велися переговори, щоб розширити Транс-Анатолійський трубопровід (TANAP) до 32 млрд. кубометрів газу на рік і Транс-Адріатичний трубопровід (TAP) до 20 млрд. кубометрів газу на рік.

Тим часом газові сховища Європи вже заповнені газом на 90%. Компенсувати зниження російських постачань дозволив експорт США та Норвегії. При цьому, як заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, частка газу з Росії в європейському імпорті на початку 2022 року становила 41%, але зараз знизилася до 7,5%.

Нагадаємо також, що Європейський Союз погодив 8 пакет санкцій проти Росії. Після довгих переговорів та нарад, як пише видання Politico, послам країн ЄС таки вдалося домовитися про найважливіший пункт у рамках нових санкцій: обмеження цін на російську нафту.

У Кремлі, у відповідь на ці санкції, заявили про готовність скоротити видобуток нафти на 3 млн. барелів на добу. Таке рішення спричинить зростання цін на нафту на ринку.