Новий план: у Росії вигадали, як використовувати нафту для шантажу Європи

Таке рішення призведе до зростання нафтових цін на ринку.

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У Росії вирішили знову шантажувати Європу своїми енергоресурсами. Тепер у Кремлі у відповідь на можливе обмеження цін на нафту з боку Євросоюзу погрожують скоротити видобуток чорного золота на 3 млн барелів на добу. Про це пише видання Bloomberg.

За інформацією журналістів, про скорочення видобутку нафти вже заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак. Таке рішення призведе до зростання цін на нафту на ринку.

Як пише видання, президент консалтингової компанії Rapidan Energy Group припустив, що Росія може скоротити видобуток нафти до кількох мільйонів барелів на день без шкоди своїм нафтовим родовищам. Водночас зазначається, що скорочення видобутку нафти не єдиний варіант відповіді на обмеження цін.

Bloomberg посилається на думку колишнього представника Держдепартаменту Девіда Голдвіна, який переконаний, що Росія, наприклад, може припинити експортувати сиру нафту трубопроводом "Дружба" та Каспійським трубопровідним консорціумом, щоб "у будь-якому випадку фактично підняти ціни".

Нагадаємо, після довгих переговорів та нарад, як пише видання Politico, послам країн ЄС таки вдалося домовитися про найважливіший пункт у межах нових санкцій: обмеження цін на російську нафту. Крім цього, пропонується внести:

систему моніторингу, яка дозволить РФ уникати санкцій;

нові обмеження на постачання до Росії електронних компонентів, авіаційних частин та хімікатів, що використовуються у військово-промисловому комплексі Росії;

нові персональні санкції для адміністративних осіб та пропагандистів, причетних до проведення "референдумів" в Україні;

додаткові обмеження проти сталеливарної та оборонної промисловості РФ;

заборона ввезення до Євросоюзу ще частини російських товарів на загальну суму 7 мільярдів євро;

заборона громадянам ЄС працювати в органах управління російських державних компаній.

Тим часом комітет Організації країн-експортерів нафти ОПЕК+ погодився на скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на добу. Як повідомляє телеканал CNN, члени ОПЕК+ розглядали можливість скорочення видобутку через стрімке падіння цін, які за останні місяці різко впали до рівня нижче від 90 доларів за барель. Крім того, на ситуацію впливали антиросійські санкції, в межах яких країни ЄС мають намір обмежити ціни на нафту як покарання за вторгнення Росії в Україну.