Новый план: в России придумали, как использовать нефть для шантажа Европы

Такое решение приведет к росту цен на нефть на рынке.

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В России решили снова шантажировать Европу своими энергоресурсами. Теперь в Кремле, в ответ на возможное ограничение цен на нефть со стороны Евросоюза, грозятся сократить добычу черного золота на 3 млн баррелей в сутки. Об этом пишет издание Bloomberg.

По информации журналистов, о сокращении добычи нефти уже заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Такое решение приведет к росту цен на нефть на рынке.

Как пишет издание, президент консалтинговой компании Rapidan Energy Group предположил, что Россия может сократить добычу нефти до нескольких миллионов баррелей в день без ущерба своим нефтяным месторождениям. При этом отмечается, что сокращение добычи нефти не является единственным вариантом ответа на ограничение цен.

Bloomberg ссылается на мнение бывшего представителя Госдепартамента Дэвида Голдвина, который убежден, что Россия, например, может прекратить экспортировать сырую нефть по трубопроводу "Дружба" и Каспийскому трубопроводному консорциуму, чтобы "в любом случае фактически поднять цены".

Напомним, после долгих переговоров и совещаний, как пишет издание Politico, послам стран ЕС таки удалось договориться о наиболее важном пункте в рамках новых санкций: ограничения цен на российскую нефть. Кроме этого, предлагается внести:

систему мониторинга, которая не позволит РФ избегать санкций;

новые ограничения на поставки в Россию электронных компонентов, авиационных частей и химикатов, которые используются в военно-промышленном комплексе России;

новые персональные санкции для административных лиц и пропагандистов, причастных к проведению "референдумов" в Украине;

дополнительные ограничения против сталелитейной и оборонной промышленности РФ;

запрет ввоза в Евросоюз еще части российских товаров на общую сумму в 7 миллиардов евро;

запрет гражданам ЕС работать в органах управления российских государственных компаний.

Тем временем комитет Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Как сообщает телеканал CNN, члены ОПЕК+ рассматривали возможность сокращения добычи из-за стремительного падения цен, которые за последние месяцы резко упали до уровня ниже 90 долларов за баррель. Кроме того на ситуацию влияли антироссийские санкции, в рамках которых страны ЕС намерены ограничить цены на нефть в качестве наказания за вторжение России в Украину.