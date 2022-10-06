Обійшлися і без Росії: як Європа відмовляється від газу з РФ

Газові сховища Євросоюзу заповнені майже на 90%, компенсувати зниження російських поставок дозволив експорт США та Норвегії.

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Газовий ринок Європи зазнає кардинальних змін. Через напад Росії на Україну та нове санкційне протистояння РФ та країн Заходу поставки російського "блакитного палива" до Європи суттєво знизилися. Так, якщо на початку 2022 року частка газу з Росії в європейському імпорті становила 41%, то зараз знизилася до 7,5%. Про це у своєму Twitter заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Попри це, за словами Урсули фон дер Ляєн, газові сховища Євросоюзу заповнені майже до 90%, компенсувати зниження російських поставок дозволив експорт США та Норвегії.

"Запаси газу зараз практично на рівні 90%. Це на 15% більше, ніж того ж дня рік тому", — сказано в повідомленні голови Єврокомісії.

За інформацією видання Reuters, Норвегія стала лідером з постачання газу до ЄС. А за підсумками 2022 року, як пишуть журналісти, скандинавська країна зможе видобути близько 122 млрд куб. м газу, що на 8% більше, ніж у 2021 році.

Впоратися з енергетичною кризою країнам Європи допомагають і США. За інформацією голови Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіха Біроля, Сполучені Штати у липні 2022 року вперше обійшли Росію у постачанні газу до Євросоюзу.

Нагадаємо, 5 жовтня 2022 року Моніторинговий комітет Організації країн-експортерів нафти ОПЕК+ погодився на скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на добу. Як повідомляє телеканал CNN, члени ОПЕК+ розглядали можливість скорочення видобутку через стрімке падіння цін, які за останні місяці різко впали до рівня нижче 90 доларів за барель. Крім того, на ситуацію впливали антиросійські санкції, в рамках яких країни ЄС мають намір обмежити ціни на нафту як покарання за вторгнення Росії в Україну.

Тим часом Європейський Союз погодив 8 пакет санкцій проти Росії. Після довгих переговорів та нарад, як пише видання Politico, послам країн ЄС таки вдалося домовитися про найважливіший пункт у рамках нових санкцій: обмеження цін на російську нафту.