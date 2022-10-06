Обошлись и без России: как Европа отказывается от газа из РФ

Газовые хранилища Евросоюза заполнены почти до 90%, компенсировать снижение российских поставок позволил экспорт США и Норвегии.

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Газовый рынок Европы переживает кардинальные изменения. Из-за нападения России на Украину и нового санкционного противостояния РФ и стран Запада поставки российского "голубого топлива" в Европу существенно снизились. Так, если в начале 2022 года доля газа из России в европейском импорте составляла 41%, то к настоящему моменту снизилась до 7,5%. Об этом в своем Twitter заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Несмотря на это, по словам Урсулы фон дер Ляйен, газовые хранилища Евросоюза заполнены почти до 90%, компенсировать снижение российских поставок позволил экспорт США и Норвегии.

"Запасы газа в настоящее время практически на уровне 90%. Это на 15% больше, чем в тот же день год назад", — сказано в сообщении главы Еврокомиссии.

По информации издания Reuters, Норвегия стала лидером по поставкам газа в ЕС. А по итогам 2022 года, как пишут журналисты, скандинавская страна сможет добыть около 122 млрд куб. м газа, что на 8% больше, чем в 2021 году.

Справиться с энергетическим кризисом странам Европы помогают и США. По информации главы Международного энергетического агентства (IEA) Фатиха Бироля, Соединенные Штаты в июле 2022 года впервые обошли Россию в поставках газа в Евросоюз.

Напомним, 5 октября 2022 года Мониторинговый комитет Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Как сообщает телеканал CNN, члены ОПЕК+ рассматривали возможность сокращения добычи из-за стремительного падения цен, которые за последние месяцы резко упали до уровня ниже 90 долларов за баррель. Кроме того на ситуацию влияли антироссийские санкции, в рамках которых страны ЕС намерены ограничить цены на нефть в качестве наказания за вторжение России в Украину.

Тем временем Европейский союз согласовал 8 пакет санкций против России. После долгих переговоров и совещаний, как пишет издание Politico, послам стран ЕС таки удалось договориться о наиболее важном пункте в рамках новых санкций: ограничения цен на российскую нефть.