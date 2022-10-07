Новый удар по РФ: Европа нашла новую возможность заменить российский газ

Мощность газопровода TANAP, по которому голубое топлива поставляется из Турции в Европу, будет увеличена с 16 миллиардов кубических метров до 32 млрд кубических метров.

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Европа продолжает менять приоритеты на энергетическом рынке, все дальше отдаляясь от сотрудничества с Россией. После Норвегии, которая уже в 2022 году стала лидером по поставкам природного газа в ЕС, новым мощным помощником для стран Европы вполне могут стать Турция и Азербайджан. Все дело в том, что поставки газа по Транс-Анатолийскому газопроводу TANAP вырастут вдвое, сообщает издание Hürriyet.

По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дьонмеза, мощность газопровода будет увеличена с 16 миллиардов кубических метров до 32 млрд кубических метров. Из Турции газ будет направляться в Европу.

Что известно о газопроводе TANAP

Газопровод проходит по территории Азербайджана, Грузии и Турции, где соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (ТАР), который еще строится. По нему газ будет поставляться в Грецию, Албанию, Италию.

Для этого велись переговоры, чтобы расширить Транс-Анатолийский трубопровод (TANAP) до 32 млрд кубометров газа в год и Транс-Адриатический трубопровод (TAP) до 20 млрд кубометров газа в год.

Тем временем газовые хранилища Европы уже заполнены газом на 90%. Компенсировать снижение российских поставок позволил экспорт США и Норвегии. При этом, как заявила глава Еврокомиссии Урсула он дер Ляйен, доля газа из России в европейском импорте в начале 2022 года составляла 41%, но к настоящему моменту снизилась до 7,5%.

Напомним также, что Европейский союз согласовал 8 пакет санкций против России. После долгих переговоров и совещаний, как пишет издание Politico, послам стран ЕС таки удалось договориться о наиболее важном пункте в рамках новых санкций: ограничения цен на российскую нефть.

В Кремле, в ответ на эти санкции, заявили о готовности сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки. Такое решение приведет к росту цен на нефть на рынке.