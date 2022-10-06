Нульовий транзит. Чим загрожує зупинка транзиту російського газу по Україні

Російський монополіст "Газпром" погрожує зупинити газовий транзит територією України. Фокус з'ясував, що може означати зупинка транзиту російського газу для української газотранспортної системи та для споживачів.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україні потрібно бути готовою до нових терористичних атак росіян на критичну інфраструктуру, а також до можливого повного припинення транзиту російського газу через Україну до Європи.

"Такий сценарій не можна виключати. ​​Тому підготовлено план максимально економного та ефективного використання наявного ресурсу газу. Саме тому середня температура в будинках українців цієї зими може бути нижчою, ніж у минулі роки. Зараз таку політику вводять більшість країн Європи. Ми живемо і працюємо в умовах війни, і кожен із нас має розуміти ставлення до цих викликів", — сказав Денис Шмигаль.

Зупинення транзиту. Навіщо Росії припиняти транзит газу до Європи

НАК "Нафтогаз України" 9 вересня оприлюднив заяву про початок судового розгляду із російським газовим монополістом компанією "Газпром".

"Національна акціонера компанія "Нафтогаз України" подала прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) за діями ПАТ "Газпром" (російська федерація). Місце проведення арбітражу — Цюрих (Швейцарія). Нафтогаз вимагає від "Газпрому" кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі", — наголошується в заяві "Нафтогазу".

[ + – ] Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко не планує відступати від плану арбітражу через несплату "Газпрому" за контрактом з Україною Фото: УНІАН

Справа пов'язана з травневою зупинкою транзиту через точку входу "Збереження", коли ВДТСУ оголосив форс-мажор прийому газу для транзиту через ГВС "Сохранівка", оскільки, за даними ВДТСУ, неможливо здійснювати оперативно-технологічний контроль за компресорною станцією "Новопськ", яка виявилася у зоні окупації. Тоді Україна запропонувала перенести весь обсяг транзиту на точку входу "Суджа", проте "Газпром" не погодився із запропонованим варіантом.

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Після вказаних весняних подій "Нафтогаз" ухвалив рішення про судовий розгляд через несплату "Газпромом" згідно з підписаним контрактом про транзит.

"Запропонували перенести обсяги транзиту на "Суджу", "Газпром" відмовився, і це спричинило арбітражний позов "Нафтогазу" — невиконання умов контракту з "Газпромом", де є зобов'язання сплатити всі заброньовані обсяги транзиту незалежно від їх фактичного використання", — пояснив Фокусу Роман Ницович, керівник програм аналітичного центру DiXi Group.

У вересні "Газпром" заявив, що якщо українська компанія продовжить спроби подати позов до міжнародного арбітражу, то щодо "Нафтогазу" буде введено санкції РФ, і "Газпром" не зможе оплачувати послуги з транспортування газу. Тобто йдеться про загрози повного припинення транзиту через Україну.

У відповідь на погрози росіян у своєму повідомленні у Фейсбуці голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко сказав, що "Газпром" маніпулює інформацією.

[ + – ] Транзит російського газу українською ГТС може бути зупинено вже в листопаді-грудні Фото: УНІАН

"Нафтогаз послався на форс-мажорні обставини у зв'язку з транзитом газу через точку входу "Сохранівка", оскільки вона контролюється збройними силами Росії.

Натомість ми запропонували транзит через точку входу "Суджа" без додаткових витрат для російської сторони. Відтак "Нафтогаз" надав необхідні послуги, проте "Газпром" відмовився ними скористатися. Попри твердження "Газпрому", контракт не дає "Газпрому" права виправдовувати невиконання своїх платіжних зобов'язань форс-мажорними обставинами, які зазначив "Нафтогаз", — зазначив Юрій Вітренко. Він наголосив, що арбітраж відбудеться незалежно від участі в ньому російської компанії.

Припинення транзиту через Україну до Європи потрібне самій Росії, кажуть опитані Фокусом експерти. Адже це дозволить чинити тиск на Європу в розпал опалювального сезону, щоб було знято певні санкції, а також вплине на рішення агресора по ударах по критичній інфраструктурі України.

"Припинення транзиту — ризик ескалації військової агресії. Це розв'язує їм руки в атаках на нашу ГТС", — каже Денис Саква, старший аналітик Dragon Capital.

Якщо транзит на нулі. Що буде за умови зупинення транзиту газу українською ГТС

Нульовий транзит — це загроза, яка може стати реальністю, кажуть опитані Фокусом експертами. Проте всі наслідки зупинки транзиту поки що очевидні, адже Україні ніколи не доводилося стикатися з подібними викликами раніше.

"Погано, якщо зупиниться транзит. У ВДТСУ кажуть, що готові. Але вони в такому режимі не працювали. За інструкцією, має працювати обладнання, але за фактом у тривалій фазі, як усе працюватиме, невідомо. Ми так ніколи не працювали. Був досвід три тижні у січні 2009 року", — зазначає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

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За словами Дениса Сакви, втрата транзиту призведе до неефективного використання ГТС України.

"Транзит зараз дозволяє ефективно використовувати ГТС, якщо не буде транзиту, систему доведеться розгорнути від кордону Європи на схід. Необхідно буде розгортати потоки газу із західного кордону на південь та схід. Треба буде переналаштовувати систему, це менш ефективний режим, це підвищена витрата технологічного газу", — Пояснив Саква. Втім, на його думку, Україна давно готується до такого сценарію, і в ВДТСУ також уже можуть бути готові до нульового транзиту.

Нульовий транзит означає необхідність переналаштовувати всю систему, але найвищі ризики — для низки населених пунктів, які можуть бути відключені від постачання газу

"Загроза зовсім не нульова. Росіяни можуть реалізувати технологічні провокації, і знайти "правові" обґрунтування зупинки транзиту, є ймовірність санкцій російської влади, і неможливо буде здійснювати розрахунки "Газпрому" з "Нафтогазом". У цьому випадку один зі сценаріїв — транзит оплачуватиме не продавець, а той, хто купує. Відповідно, європейські компанії бронюватимуть наші потужності, оплачуватимуть транзит, і точка передачі газу буде на кордоні України та Росії. Інший сценарій — транзит зупинено, тобто, нульовий транзит, і режим роботи ГТС змінюємо з Заходу на схід у реверсному напрямку. Тоді є ризик для низки населених пунктів, які можуть бути відключені на якийсь час від постачання газу, але, загалом, ситуація буде контрольована", — зазначає Роман Ніцович. Він упевнений: українська ГТС вже мала досвід роботи у реверсному режимі, і критичних наслідків у разі зупинки транзиту російського газу вдасться уникнути, а тим містам і селам, які виявляться ізольованими від поставок через зупинку транзиту, буде організовано доставку газу за новою схемою.

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Експерти зазначають, що у разі зупинки транзиту в період опалювального сезону, а ймовірність нульового транзиту у листопаді-січні дуже висока, доведеться перейти на режим економії енергоресурсів, зокрема газу. Хоча у газових сховищах і накопичено достатній для зими обсяг природного газу.

"Раніше на початку літа Кабмін поставив завдання про накопичення в ПСГ 19,5 млрд куб, але воно було нездійсненне. По-перше, через сам сценарій — цифра закладалася із зазором на непередбачені обставини. Друге — ціна ресурсу, на "Нафтогаз" накладено спецзобов'язання щодо реалізації газу за фіксованою ціною і для населення, і для компаній. З урахуванням спецзобов'язань, у "Нафтогазу" недостатньо фінансових ресурсів для купівлі газу за кордоном. З цим пов'язані переговори влади про позики для закупівлі газу. Нещодавно було повідомлення про $500 млн від Великобританії на купівлю газу. Виходить, що ресурс, що закачується, це власний видобуток. Це газ, який видобуває сам НАК, та газ приватних компаній", — розповів Роман Ніцович.

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Згідно з прогнозами експертів, до листопада обсяг газу в ПСГ може сягнути 14,5-15 млрд. кубометрів. Цього обсягу може вистачити на проходження опалювального сезону. Однак, лише за умови відсутності інших ризиків, серед яких згадана прем'єром Денисом Шмигалем серія атак агресора на критичну інфраструктуру України.

"Я не думаю, що питання газу в сховищах — найголовніший ризик, споживання сильно впало, вже закачали 14 млрд куб, до кінця жовтня пів мільярда ще закачаємо, запасів має вистачити. Основні ризики — у площині атак на інфраструктуру", — наголосив Денис Саква.

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В умовах зупинки транзиту українцям запропонують перейти на тотальну економію ресурсів.

"Якщо пауза в транзиті газу затягнеться на місяці, то у нас такого досвіду просто немає. Це точно означатиме тотальну економію газу. Як вона проходитиме, ніхто сьогодні не скаже. У такому режимі система не працювала, і плюс тиску в системі мало — накопиченого у сховищах газу 14,5 млрд. кубометрів мало в умовах, коли немає транзиту", — каже Юрій Корольчук.

Отже, в умовах нульового транзиту є висока ймовірність впровадження програм економії ресурсів, масового зниження температури теплоносіїв для будинків із централізованою системою опалення. Не виключені і перебої у постачанні природного газу як підприємствам ТКЕ, так і населенню, адже найголовніша загроза воєнного часу — атаки на інфраструктуру — може призвести до серйозних пошкоджень газотранспортної системи.

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"На початку війни були тези, що продовження транзиту — це гарантія, що об'єкти ГТС, мовляв, у відносній безпеці. Але ми бачимо, що для ворога немає обмежень, особливо якщо дивитися на ситуацію з пошкодженнями "Північного потоку-1", а більшість аргументів за те, що Росія сама підірвала газопровід. Отже, цілком можливі й пошкодження української ГТС", — зазначив Роман Ніцович.

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