Зима без газу: що буде після зупинки транзиту російського газу через Україну

Припинення транзиту потрібне РФ, щоб продовжувати шантажувати країни ЄС "замерзанням" в опалювальний період. А в Україні сценаріїв у разі зупинки транзиту кілька.

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Нульовий транзит — це загроза, яка може стати реальністю, кажуть опитані експертами Фокусом. Проте не всі наслідки зупинки транзиту поки очевидні, адже Україні ніколи не доводилося стикатися з такими викликами раніше. Про це пише Фокус у новій статті "Нульовий транзит. Чим загрожує зупинка транзиту російського газу Україною".

"Погано, якщо зупиниться транзит. У ВДТСУ кажуть, що готові. Але вони в такому режимі не працювали. За інструкцією, має працювати обладнання, але за фактом у тривалій фазі як усе працюватиме, невідомо. Ми так ніколи не працювали. Був досвід три тижні у січні 2009 року”, — зазначає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За словами старшого аналітика Dragon Capital Дениса Сакви, втрата транзиту призведе до неефективного використання ГТС України. "Транзит зараз дозволяє ефективно використовувати ГТС, якщо не буде транзиту, систему доведеться розгорнути від кордону Європи на схід. Необхідно буде розгортати потоки газу із західного кордону на південь та схід. Треба буде переналаштовувати систему, це менш ефективний режим, це підвищена витрата технологічного газу", — пояснив Саква. Але, на його думку, Україна давно готується до такого сценарію, і в ВДТСУ також уже можуть бути готові до нульового транзиту.

"Загроза зовсім не нульова. Росіяни можуть реалізувати технологічні провокації, і знайти "правові" обґрунтування зупинки транзиту, є ймовірність санкцій російської влади, і неможливо буде здійснювати розрахунки "Газпрому" з "Нафтогазом". У цьому випадку один зі сценаріїв — транзит оплачуватиме не продавець, а той, хто купує. Відповідно, європейські компанії бронюватимуть наші потужності, оплачуватимуть транзит, і точка передачі газу буде на кордоні України та Росії. Інший сценарій — транзит зупинено, тобто, нульовий транзит, і режим роботи ГТС змінюємо із Заходу на схід у реверсному напрямку. Тоді є ризик для низки населених пунктів, які можуть відключити на якийсь час від постачання газу, але, загалом, ситуація буде контрольована", — зазначає керівник програм аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

Раніше у вересні російський монополіст "Газпром" заявив, що якщо компанія "Нафтогаз України" продовжить спроби подати позов до міжнародного арбітражу, то щодо "Нафтогазу" введуть санкції РФ, і "Газпром" не зможе оплачувати послуги з транспортування газу. Тобто "Газпром" озвучив погрози повністю припинити транзит газу ГТС України до Європи. У відповідь на погрози у своєму повідомленні у фейсбуці голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко сказав, що "Газпром" маніпулює інформацією.

Експерти зазначають, що в разі зупинки транзиту в період опалювального сезону, а ймовірність нульового транзиту у листопаді-січні дуже висока, доведеться перейти на режим економії енергоресурсів, зокрема газу. Хоча у газових сховищах і накопичено достатній для зими обсяг природного газу.

В умовах зупинки транзиту українцям запропонують перейти на тотальну економію ресурсів. "Якщо пауза в транзиті газу затягнеться на місяці, то в нас такого досвіду просто немає. Означатиме це точно буде тотальну економію газу. Як вона проходитиме, ніхто сьогодні не скаже. У такому режимі система не працювала, і плюс тиску в системі мало — накопиченого у сховищах газу 14,5 млрд кубометрів мало в умовах, коли немає транзиту”, — каже Юрій Корольчук.

Як повідомлялося, російський газовий монополіст "Газпром" загрожує запровадити санкції проти української компанії "Нафтогаз".

Нагадаємо, "Нафтогаз" подав прохання до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті у Парижі. Справа стосується несплати "Газпрому" за транзит.

Раніше Фокус повідомляв, що у серпні ціна газу в Європі зросла на 13% і досягла $2865 доларів за 1 тис. кубометрів.