Зима без газа: что будет после остановки транзита российского газа через Украину

Прекращение транзита нужно РФ, чтобы продолжать шантажировать страны ЕС "замерзанием" в отопительный период. В Украине же сценариев в случае остановки транзита несколько.

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Нулевой транзит – это угроза, которая может стать реальностью, говорят опрошенные Фокусом эксперты. Однако не все последствия остановки транзита пока очевидны, ведь Украине никогда не приходилось сталкиваться с подобными вызовами ранее. Об этом пишет Фокус в новой статье "Нулевой транзит. Чем грозит остановка транзита российского газа по Украине".

"Плохо, если остановится транзит. В ОГТСУ говорят, что готовы. Но они в таком режиме не работали. По инструкции, должно работать оборудование, но по факту в длительной фазе как все будет работать, неизвестно. Мы так никогда не работали. Был опыт три недели в январе 2009 года", — отмечает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По словам старшего аналитика Dragon Capital Дениса Саквы, потеря транзита приведет к неэффективному использованию ГТС Украины. "Транзит сейчас позволяет эффективно использовать ГТС, если не будет транзита, систему придется развернуть от границы Европы на восток. Необходимо будет разворачивать потоки газа с западной границы на юг и восток. Надо будет перенастраивать систему, это менее эффективный режим, это повышенный расход технологического газа", — объяснил Саква. Но, по его мнению, Украина давно готовится к такому сценарию, и в ОГТСУ также уже могут быть готовы к нулевому транзиту.

"Угроза совсем не нулевая. Россияне могут реализовать технологические провокации, и найти "правовые" обоснования остановки транзита, есть вероятность санкций российских властей, и невозможно будет совершать расчеты "Газпрома" с "Нафтогазом". В этом случае один из сценариев — транзит будет оплачивать не продавец, а тот, кто покупает. Соответственно, европейские компании будут бронировать наши мощности, оплачивать транзит, и точка передачи газа будет на границе Украины и России. Другой сценарий – транзит остановлен, то есть, нулевой транзит, и режим работы ГТС меняем с запада на восток в реверсном направлении. Тогда есть риск для ряда населенных пунктов, которые могут быть отключены на какое-то время от поставок газа, но, в целом, ситуация будет контролируема", — отмечает руководитель программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

Ранее в сентябре российский монополист "Газпром" заявил, что если компания "Нафтогаз Украины" продолжит попытки подать иск в международный арбитраж, то в отношении "Нафтогаза" будут введены санкции РФ, и "Газпром" не сможет оплачивать услуги по транспортировке газа. То есть, "Газпром" озвучил угрозы полностью прекратить транзит газа по ГТС Украины в Европу. В ответ на угрозы в своем сообщении в Фейсбуке глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал, что "Газпром" манипулирует информацией.

Эксперты отмечают, что в случае остановки транзита в период отопительного сезона, а вероятность нулевого транзита в ноябре-январе очень высокая, придется перейти на режим экономии энергоресурсов, в частности, газа. Хотя в газовых хранилищах и накоплен достаточный для зимы объем природного газа.

В условиях остановки транзита украинцам будет предложено перейти на тотальную экономию ресурсов. "Если пауза в транзите газа затянется на месяцы, то у нас такого опыта просто нет. Означать это точно будет тотальную экономию газа. Как она будет проходить, никто сегодня не скажет. В таком режиме система не работала, и плюс давления в системе мало – накопленного в хранилищах газа 14,5 млрд кубометров мало в условиях, когда нет транзита", — говорит Юрий Корольчук.

Как сообщалось, российский газовый монополист "Газпром" угрожает ввести санкции против украинской компании "Нафтогаз".

Напомним, "Нафтогаз" подал прошение в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже. Дело касается неоплаты "Газпрома" за транзит.

Ранее Фокус сообщал, что в августе цена газа в Европе выросла на 13% и достигла $2865 долларов за 1 тыс. кубометров.