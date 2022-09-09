"Нафтогаз" начал арбитраж против "Газпрома": РФ заставят платить за транзит газа по Украине

Арбитраж проведут в швейцарском Цюрихе. Транзитный контракт в 2019 году с "Газпромом" подписали на условиях "качай или плати", а россияне с мая рассчитываться не спешат.

НАК "Нафтогаз Украины" инициировала новый арбитраж с российским газовым монополистом "Газпром". Об этом сообщила пресс-служба украинской компании.

"Нафтогаз" подал прошение в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже. Арбитраж проведут в Цюрихе, городе на севере Швейцарии.

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" деньги за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по Украине. Российская компания не выплатила деньги вовремя и в полном объеме, утверждают в "Нафтогазе".

[ + – ] "Нафтогаз" планирует заявить дополнительные требования к "Газпрому" Фото: пресс-служба Нафтогаза

"Мы заставим "Газпром" заплатить. "Нафтогаз" оценивает возможность заявления дополнительных требований. Мы используем наш опыт побед над "Газпромом" в арбитраже", – заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Нафтогаз" начинает арбитраж против "Газпрома" — РФ качает и платит меньше

Транзитный контракт от 2019 года был подписан с РФ на условиях "качай или плати", а россияне с мая, качают и платят меньше, чем предусматривает соглашение, добавил Витренко в Facebook.

[ + – ] По словам Юрия Витренко, "Нафтогаз" выиграл практически все важные битвы с "Газпромом"

"Мы требуем от "Газпрома" рассчитаться в полном объеме. Как это определяет контракт… Это только начало, "Нафтогаз" оценивает возможность заявления дополнительных условий", – анонсировал Витренко.

"Нафтогаз", по его оценке, выиграл фактически все важные битвы с "Газпромом", но война продолжается.

"Теперь нам нужно не только выиграть войну против Газпрома, но и победить Россию в ее захватнической войне против Украины. И хотя арбитраж – это всегда сложный и длительный процесс, я верю, что "Нафтогаз" повторит успех Стокгольма-2019", – заключил он.

Напомним, что "Нафтогаз" еще в мае намекал на арбитраж с "Газпромом". Российская компания, исходя из условия контракта, решает, подавать ли газ для транзита по Украине, или нет. "Газпром" обязан платить, даже если не подает газ.

Оператор ГТС Украины в мае прекратил транзит российского газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка" Луганской области из-за нападения РФ.

"Газпром" в начале 2022 года сократил транзит газа через Украину, монополист надеялся, что газопровод "Северный поток-2" запустят.