Транзит газа через Украину упал до минимума за 4 года: "Газпром" продавливает "Северный поток-2"

Эксперт считает, что руководство "Газпрома" сокращает транзит газа через Украину, с тем, чтобы ускорить запуск "Северного потока-2".

В январе транзит газа через украинскую газотранспортную систему обновил рекордный минимум за последние четыре года. Об этом на своей странице в Facebook заявил директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

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По результатам первого месячного аукциона по распределению мощностей в текущем году участники рынка забронировали на февраль свыше 195 млн. кубометров. Из этого объема 124,8 млн. кубометров забронированы на виртуальной точке "Берег" в Венгрии, а 70,3 млн. кубометров — на точке "Будинце" в Словакии.

По словам Макогона, за минувший год практически весь объем газа (90%) Украина импортировала виртуальным реверсом из Венгрии. Это обстоятельство, по его словам, свидетельствует о том, что есть спрос на венгерско-украинский газовый маршрут.

[ + – ] Среднесуточный объем транзита газа через украинскую ГТС.

Макагон отмечает, что руководство "Газпрома" решило все же не бронировать на февраль дополнительную транзитную мощность газа через Украину.

По имеющимся данным, за первые 16 суток года суточный объем транзита газа в среднем составлял только 52,4 млн кубометров. Для сравнения, за аналогичный период в 2019 году объем транзита превышал 250 млн куб. м, в 2020-м — 83,4 млн куб. м, а в 2021-м – 124,6 млн куб. м.

Отсюда вывод: нынешний объем транзита самый низкий за последние четыре года. ""Газпром" не заинтересован в том, чтобы помочь странам ЕС в кризисный период, и давление на Запад, с тем, чтобы запустить "Северный поток-2", продолжается", — резюмирует неутешительные новости эксперт.

Ранее Фокус сообщал, что Олег Семинский — замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг — считает, что Украине следует возобновить прямые поставки российского газа.