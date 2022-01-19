"Газпром" продавлює "Північний потік-2". Транзит газу через Україну впав до мінімуму за 4 роки

Експерт вважає, що керівництво "Газпрому" скорочує транзит газу через Україну, щоб прискорити запуск "Північного потоку-2".

У січні транзит газу через українську газотранспортну систему поновив рекордний мінімум за останні чотири роки. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За результатами першого місячного аукціону з розподілу потужностей цього року учасники ринку забронювали на лютий понад 195 млн кубометрів. З цього обсягу 124,8 млн кубометрів заброньовано на віртуальній точці "Берег" в Угорщині, а 70,3 млн кубометрів — на точці "Будінце" у Словаччині.

За словами Макогона, за минулий рік практично весь обсяг газу (90%) Україна імпортувала віртуальним реверсом з Угорщини. Ця обставина, за його словами, свідчить про те, що є попит на угорсько-український газовий маршрут.

Макогон зазначає, що керівництво "Газпрому" вирішило все ж таки не бронювати на лютий додаткову транзитну потужність газу через Україну.

За наявними даними, за перші 16 діб року добовий обсяг транзиту газу в середньому становив лише 52,4 млн кубометрів. Для порівняння, за аналогічний період у 2019 році обсяг транзиту перевищував 250 млн куб. м, 2020-го — 83,4 млн куб. м, а 2021-го – 124,6 млн куб. м.

Звідси висновок: нинішній обсяг транзиту найнижчий за останні чотири роки. ""Газпром" не зацікавлений у тому, щоб допомогти країнам ЄС у кризовий період, і тиск на Захід для того, щоб запустити "Північний потік-2", триває", — резюмує невтішні новини експерт.

Раніше Фокус повідомляв, що Олег Семінський – заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг – вважає, що Україні варто відновити прямі постачання російського газу.