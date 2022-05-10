Украина прекратила транзит газа в ЕС через оккупированную Луганскую область, — оператор ГТС

Как объяснил украинский оператор, решение было принято из-за российских оккупантов, которые захватили контроль на ряде объектов.

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Национальный оператор ГТС Украины сообщает о прекращении транзита российского газа в ГВС "Сохрановка", сообщается на официальном сайте организации.

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Такое решение принято из-за потери контроля на важных инфраструктурных объектах, которые теперь находятся на оккупированной территории. Помимо потери доступа к газоизмерительной станции в Сохрановке, украинские технологи не могут попасть и на компрессорную станцию "Новопсков". Именно через нее осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 млн куб. м. в сутки) из РФ в Европу.

"В настоящее время ОГТСУ не может осуществлять оперативно-технологический контроль за КС "Новопсков" и другими активами, расположенными на этих территориях. Более того, вмешательство оккупационных сил в технологические процессы, изменения режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы", — говорится в официальном сообщении.

В связи со сложившимися обстоятельствами, руководством ОГТСУ было принято решение прекратить прием газа через пункт "Сохрановка". Решение вступит в силу 11 мая 2022 года, в 7:00.

Отмечается, что во избежание нарушений перед европейскими партнерами, часть мощностей будет перенесена на пункт приема "Суджа", который находится на контролируемой украинскими властями территории.

Также в сообщении говорится, что российская газовая компания "Газпром" неоднократно получала просьбы о невмешательстве в работу газовых объектов Украины, однако эти просьбы были проигнорированы.

Напомним, что в начале 2022 года транзит газа через Украину упал до минимума из-за попыток "Газпрома" завершить проект "Северный поток-2". По имеющимся данным, за первые 16 суток года суточный объем транзита газа в среднем составлял только 52,4 млн кубометров. Для сравнения, за аналогичный период в 2019 году объем транзита превышал 250 млн куб. м, в 2020-м — 83,4 млн куб. м, а в 2021-м – 124,6 млн куб. м.