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Україна припинила транзит газу в ЄС через окуповану Луганську область, — оператор ГТС

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Російський газ, транзит газу з Росії через Україну
Фото: РИА Новости | Транзит російського газу через Україну опинився під загрозою зриву

Як пояснив український оператор, рішення було ухвалено через російських окупантів, які захопили контроль на низці об'єктів.

Національний оператор ГТС України повідомляє про припинення транзиту російського газу в ГВС "Сохранівка", повідомляється на офіційному сайті організації.

Таке рішення ухвалено через втрату контролю на важливих інфраструктурних об'єктах, які наразі знаходяться на окупованій території. Крім втрати доступу до газовимірювальної станції у Сохранівці, українські технологи не можуть потрапити і на компресорну станцію "Новопськ". Саме через неї здійснюється транзит майже третини газу (до 32,6 млн куб. м. на добу) з РФ в Європу.

"Наразі ОГТСУ не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за КС "Новопсков" та іншими активами, розташованими на цих територіях. До того ж, втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об'єктів ГТС, враховуючи несанкціоновані відбори газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи", — йдеться в офіційному повідомленні.

У зв'язку з обставинами, що склалися, керівництвом ОГТСУ було ухвалено рішення припинити прийом газу через пункт "Сохранівка". Рішення набуде чинності 11 травня 2022 року о 07:00.

Зазначається, що, щоб уникнути порушень перед європейськими партнерами, частина потужностей буде перенесена на пункт прийому "Суджа", який знаходиться на контрольованій українською владою території.

Також у повідомленні йдеться, що російська газова компанія "Газпром" неодноразово отримувала прохання про невтручання у роботу газових об'єктів України, проте ці прохання було проігноровано.

Нагадаємо, що на початку 2022 року транзит газу через Україну впав до мінімуму через спроби "Газпрому" завершити проєкт "Північний потік-2". За наявними даними, за перші 16 діб року добовий обсяг транзиту газу здебільшого становив лише 52,4 млн кубометрів. Для порівняння, за аналогічний період у 2019 році обсяг транзиту перевищував 250 млн куб. м, у 2020-му — 83,4 млн куб. м, а в 2021-му — 124,6 млн куб. м.