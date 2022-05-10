Україна припинила транзит газу в ЄС через окуповану Луганську область, — оператор ГТС

Як пояснив український оператор, рішення було ухвалено через російських окупантів, які захопили контроль на низці об'єктів.

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Національний оператор ГТС України повідомляє про припинення транзиту російського газу в ГВС "Сохранівка", повідомляється на офіційному сайті організації.

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Таке рішення ухвалено через втрату контролю на важливих інфраструктурних об'єктах, які наразі знаходяться на окупованій території. Крім втрати доступу до газовимірювальної станції у Сохранівці, українські технологи не можуть потрапити і на компресорну станцію "Новопськ". Саме через неї здійснюється транзит майже третини газу (до 32,6 млн куб. м. на добу) з РФ в Європу.

"Наразі ОГТСУ не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за КС "Новопсков" та іншими активами, розташованими на цих територіях. До того ж, втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об'єктів ГТС, враховуючи несанкціоновані відбори газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи", — йдеться в офіційному повідомленні.

У зв'язку з обставинами, що склалися, керівництвом ОГТСУ було ухвалено рішення припинити прийом газу через пункт "Сохранівка". Рішення набуде чинності 11 травня 2022 року о 07:00.

Зазначається, що, щоб уникнути порушень перед європейськими партнерами, частина потужностей буде перенесена на пункт прийому "Суджа", який знаходиться на контрольованій українською владою території.

Також у повідомленні йдеться, що російська газова компанія "Газпром" неодноразово отримувала прохання про невтручання у роботу газових об'єктів України, проте ці прохання було проігноровано.

Нагадаємо, що на початку 2022 року транзит газу через Україну впав до мінімуму через спроби "Газпрому" завершити проєкт "Північний потік-2". За наявними даними, за перші 16 діб року добовий обсяг транзиту газу здебільшого становив лише 52,4 млн кубометрів. Для порівняння, за аналогічний період у 2019 році обсяг транзиту перевищував 250 млн куб. м, у 2020-му — 83,4 млн куб. м, а в 2021-му — 124,6 млн куб. м.