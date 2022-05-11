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Можем повторить: "Нафтогаз" грозит "Газпрому" арбитражем

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Фото: Газпром | Украина остановила транзит через ГИС "Сохрановка" в Луганской области

Российский монополист вправе решать, подавать ли газ для транзита через Украину. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко утверждает, что платить придется все равно из-за условий контракта.

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает от российского монополиста "Газпрома" оплату за транзит газа вне зависимости от его подачи. Об этом написал в Facebook глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он напомнил о подписанном у 2019 году транзитном соглашении с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, условия которого отражены в формуле "качай или плати".

Поэтому подавать ли газ для транзита — это право Газпрома решать. А вот платить, даже если не подаешь газ — это долг по контракту", — подчеркнул Витренко.

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Глава "Нафтогаза" намекнул, что если деньги от "Газпрома" не придут, будет новый арбитраж

Глава "Нафтогаза" намекнул, что если не будет оплаты, то это будет выглядеть как "новый арбитраж".

"Можем повторить?" – спросил он российских коллег.

Отметим, что "Нафтогаз" 10 мая уведомил "Газпром" о том, что Украина не будет отвечать за транзит газа через временно оккупированные Россией территории. Витренко оценил это количество примерно в 1/3 общего объема транзита.

"Газпром" может переместить этот объем в другую точку присоединения к Украине", – заявлял глава "Нафтогаза".

Напомним, что Украина прекратила транзит российского газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка" Луганской области из-за боевых действий. Часть мощностей решили переместить в пункт приема "Суджа", подконтрольный Украине.

Газпром в начале 2022 года сокращал транзит газа через Украину в надежде запустить газопровод "Северный поток-2".

После полномасштабного вторжения в Украину, РФ смогла продать нефти, газа и других энергоносителей на 63 млрд евро.