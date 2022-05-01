РФ продала энергоносителей на €63 млрд с момента вторжения в Украину, — FT (инфографика)

Наибольшими покупателями российской нефти, газа и угля являются Германия, Италия и Китай.

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С момента полномасштабного вторжения России в Украину, страна-агрессор получила 63 млрд евро за экспорт нефти, газа и других энергоносителей. Об этом сообщает Financial Times.

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Согласно данным, полученные изданием, наибольшими потребителями российского топлива являются страны Евросоюза. После анализа морской торговли и перекачки топлива через трубопровод, крупнейшими импортерами российского угля, нефти и газа стали Германия, Италия и Китай.

Центр исследований энергетики и экологии утверждает, что суда компаний ExxonMobi, Shell и TotalEnergies продолжали перевозить российские энергоносители в апреле. Компания Shell обязывалась уйти из РФ и не торговать их топливом.

Ныне в Евросоюзе запретили импорт российского угля, а также активно обсуждается вопрос запрета импорта газа и нефти.

[ + – ] Темно-синий - уголь, голубой - нефтяна продукция, синий - сырая нефть, темно-красный - доставка газа через трубопровод, розовый - LNG терминал

Ведущий аналитик центра исследований энергетики и чистого воздуха Лаури Мюлливирта заявил, что ЕС разрабатывает долгосрочные планы по отказу от российской нефти и газа. Это связано с тем, что чиновники не могут принимать решения в категориях нескольких дней или недель.

Поэтому в краткосрочной перспективе компании выполняют контракты на поставки их РФ топлива. Около 71% российского экспорта приходится на страны ЕС — 25% всего топливо пришло в шесть портов ЕС.

Вместе с тем наблюдается падение поставок нефти в ЕС на 20% в течении первых 3 недель апреля в сравнении с таким же периодом с 23 января. А поставки угля упали на 40%.

Россия нарастила поставки газа

Исследователи пришли к выводу, что поставки газа в Евросоюз возросли на 20%, а в другие страны мира на 80%. Также отмечается увеличение числа судов, выходящих без определенного пункта назначения. Это может говорить о том, что РФ пытается изо всех сил найти покупателей для грузов, которые не стали покупать в ЕС.

"В некоторых случаях найти альтернативных покупателей будет непросто, поскольку терминалы СПГ (сжиженного газа) или соединения трубопроводов, необходимые для перенаправления экспорта в другое место, часто "не существуют", — подчеркивают авторы.

Напомним, Германия поддерживает введение эмбарго на поставку российской нефти в ЕС.

Ранее сообщалось, что интенсивные переговоры относительно сроков запрета нефть из России будут проходить с 30 апреля по 1 мая. Это может существенно обострить отношение между ЕС и РФ.