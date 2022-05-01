Германия поддержит нефтяное эмбарго ЕС на российскую нефть

По словам министра экономики Роберта Хабека, руководство страны уже составило планы по сокращению зависимости от нефти из РФ для избежания национальной катастрофы.

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Уже на следующей неделе представители ЕС могут обсудить запрет на российскую нефть. Для ввода санкций требуется согласие всех 27 стран-участниц ЕС. Некоторые из них, такие как Венгрия, высказываются против ограничений на импорт энергоносителей из РФ. На этой неделе Германия, чье руководство также не было в числе сторонников жестких санкций против РФ, согласилось на ввод постепенного запрета. Об этом сообщает Evening Standard.

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Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что руководство страны не намерено препятствовать нефтяному эмбарго, но все же высказал сомнение относительно того, что это самые эффективные меры воздействия на российского президента Владимира Путина. Немецкое руководство длительное время выступало против полного запрета на импорт нефти из РФ. По словам Хабека, такое решение не будет безболезненным, но руководство Германии уже составило планы по сокращению зависимости от российской нефти и национальной катастрофы не случится.

Германия не поддерживала запрет на импорт российской нефти из-за того, что экономика страны сильно зависима от этих энергоресурсов, но из-за давления других европейских стран Бундестаг был вынужден пойти на попятный.

Руководство евроблока планирует до конца года запретить импорт российской нефти, а до тех постепенно будут вводиться ограничения.

Однако вопрос о том, как скоро ЕС прекратит закупать нефть из России, и будут ли применяться тарифные или ценовые ограничения, все еще обсуждается. США призывает своих европейских союзников избегать шагов, которые могут привести к продолжительному росту цен на нефть.

В обсуждении вопроса о запрете российского импорта в последние несколько дней произошли изменения. Германия и ряд других стран предпринимают практические шаги в поисках новых поставщиков. Однако ряд стран ЕС высказывается о возможных экономических последствиях полного отказа от нефтепродуктов из РФ, в числе таких стран: Венгрия, Италия, Австрия и Греция. Для введения эмбарго это предложение должны поддержать все 27 стран Евросоюза.

В ЕС также планируют отключить еще больше российских и белорусских банков от системы платежей SWIFT, в т.ч. Сбербанк.

Решение о новых санкциях может быть принято уже на следующей неделе во время встречи европейских послов. Предложенные ограничения, которые составят уже шестой пакет санкций ЕС с начала масштабного вторжения российской армии в Украину, все еще формально не представлены и могут измениться.

Ранее Фокус сообщал, что интенсивные переговоры относительно сроков запрета нефть из России будут проходить с 30 апреля по 1 мая. Есть мнение, что нефтяное эмбарго резко повысит ставки в отношениях между ЕС и РФ. В 2019 году около двух третей импорта сырой нефти ЕС приходилось на РФ.