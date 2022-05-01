Німеччина підтримає нафтове ембарго ЄС на російську нафту

За словами міністра економіки Роберта Габека, керівництво країни вже склало плани щодо скорочення залежності від нафти з РФ для уникнення національної катастрофи.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Вже наступного тижня представники ЄС можуть обговорити заборону російської нафти. Для введення санкцій потрібна згода всіх 27 країн-учасниць ЄС. Деякі з них, такі як Угорщина, висловлюються проти обмежень на імпорт енергоносіїв із РФ. Цього тижня Німеччина, чиє керівництво також не було серед прихильників жорстких санкцій проти РФ, погодилося на введення поступової заборони. Про це повідомляє Evening Standard.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що керівництво країни не має на меті перешкоджати нафтовому ембарго, але все ж таки висловив сумнів щодо того, що це найефективніші заходи впливу на російського президента Володимира Путіна. Німецьке керівництво тривалий час виступало проти повної заборони імпорту нафти з РФ. За словами Габека, таке рішення не буде безболісним, але керівництво Німеччини вже склало плани щодо скорочення залежності від російської нафти та національної катастрофи не станеться.

Німеччина не підтримувала заборону на імпорт російської нафти через те, що економіка країни дуже залежна від цих енергоресурсів, але через тиск інших європейських країн Бундестаг був змушений поступитися.

Керівництво євроблоку планує до кінця року заборонити імпорт російської нафти, а до того поступово вводитимуть обмеження.

Проте питання про те, як скоро ЄС припинить закуповувати нафту з Росії, і чи застосовуватимуть тарифні чи цінові обмеження, все ще обговорюють. США закликає своїх європейських союзників уникати кроків, які можуть призвести до тривалого зростання цін на нафту.

В обговоренні питання про заборону російського імпорту останні кілька днів відбулися зміни. Німеччина та низка інших країн роблять практичні кроки в пошуках нових постачальників. Проте низка країн ЄС висловлюється про можливі економічні наслідки повної відмови від нафтопродуктів із РФ, серед таких країн: Угорщина, Італія, Австрія та Греція. Для запровадження ембарго цю пропозицію мають підтримати усі 27 країн Євросоюзу.

У ЄС також планують відключити ще більше російських та білоруських банків від системи платежів SWIFT, зокрема "Сбербанк".

Рішення про нові санкції можуть ухвалити вже наступного тижня під час зустрічі європейських послів. Запропоновані обмеження, які складуть уже шостий пакет санкцій ЄС з початку масштабного вторгнення російської армії в Україну, все ще не представлені формально і можуть змінитися.

Раніше Фокус повідомляв, що інтенсивні переговори щодо термінів заборони нафти з Росії триватимуть з 30 квітня до 1 травня. Є думка, що нафтове ембарго різко підвищить ставки у відносинах між ЄС та РФ. 2019 року близько двох третин імпорту сирої нафти ЄС припадало на РФ.