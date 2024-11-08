Трамп визнав, що не зможе змусити Україну піти не поступки РФ, але є нюанс, — ЗМІ

Після виборів президента США Трамп уже провів низку дзвінків з європейськими лідерами, в яких обговорював питання переговорів для завершення війни. У ЄС занепокоєні, адже допомога Україні може повністю лягти на їхні плечі.

Європейський союз розглядає можливість збільшення допомоги Україні, якщо майбутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ухвалить рішення припинити підтримку Києва. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Наразі європейські лідери намагаються зрозуміти, чи зможе континент самостійно забезпечувати Україну допомогою, якщо у Вашингтоні припинять це робити. Джерела журналістів розповіли, що на саміті Європейського політичного співтовариства в Будапешті урядовці говорили активно про це. Водночас поки що немає офіційних тверджень, що Білий дім справді обере нову тактику.

Допомога Україні: обіцянки Трампа та підтримка Європи

Ще під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп запевняв, що може швидко припинити бойові дії в Україні, але водночас неоднозначно висловлювався про продовження військової допомоги, якщо стане президентом.

У Європі це викликало занепокоєння, адже якщо США перестануть підтримувати Київ, тоді цей обов'язок перейде до рук ЄС. Ні в кого немає впевненості в тому, що буде далі відбуватися.

"Якщо ми говоримо про можливість миру сьогодні, то це тому, що українці проявили надзвичайну мужність і тому, що Захід підтримав Україну. Проте ми побачимо, як розвиватиметься сценарій найближчими тижнями", — заявила під час виступу в Будапешті прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

ЄС є найбільшим постачальником допомоги Україні, виділивши 118 мільярдів євро, повідомляв Кільський інститут світової економіки, тоді як США загалом виділили 85 мільйонів євро. За останній рік потік грошей скоротився, і Вашингтон виділив 2024 року 17 мільярдів євро, а ЄС — майже вдвічі більше.

При цьому основна проблема навіть не в грошах, а у військових ресурсах, які продовжують здебільшого надходити зі США і допомагають знижувати бойовий потенціал ЗС РФ.

"Дехто стверджує, що Європі слід почекати до інавгурації Трампа в січні, щоб дізнатися про його наміри щодо України, але інші кажуть, що лідери не мають такої розкоші, і Європейська комісія має підготувати пропозиції щодо того, як блок реагуватиме, якщо допомогу США буде припинено", — йдеться в повідомленні.

Трамп почав діяти: до чого готуватися Україні

Дональд Трамп уже почав перший раунд телефонних дзвінків із європейськими лідерами, пишуть журналісти. В одному з них обговорювали питання того, як майбутній голова Білого дому збирається підійти до питання переговорів із Володимиром Путіним, розповів анонімний високопоставлений чиновник.

Дональд Трамп у діалозі одразу дав зрозуміти, що не зможе просто так натиснути на Україну і змусити її піти на поступки Росії, не отримавши нічого натомість.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є прихильником Трампа, зі свого боку заявив про те, що Європа не зможе самостійно фінансувати Україну в "програній війні", а Вашингтон, як він вважає, точно відмовиться від підтримки Києва.

Кількома днями раніше газета WSJ опублікувала деталі "мирного плану" Трампа для України, де йшлося про відмову від НАТО і заморожування фронту. За словами журналістів, один із варіантів мирного врегулювання конфлікту також передбачає ембарго на постачання Україні зброї доти, доки Київ не погодиться на мирні переговори з Росією.

8 листопада повідомлялося, що прихід Дональда Трампа до влади не стане "автоматичною катастрофою" для України і НАТО. У ситуації з подальшою підтримкою України, вважають експерти, на рішення Трампа можуть вплинути такі радники, як колишній директор ЦРУ Майк Помпео і колишній радник із нацбезпеки Роберт О'Браєн.