"Наступні три місяці будуть жахливими": Economist про те, чи переконає Трамп Путіна закінчити війну

Майбутній глава Білого дому може продовжити підтримку України, але зажадати від неї дещо натомість, включно з природними ресурсами. Повної поразки Києва Трамп не допустить. Ексглава МЗС України Вадим Пристайко не виключає, що в період невизначеності Кремль може спробувати ліквідувати українських топ-чиновників і остаточно зруйнувати нашу енергоінфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський може вітати перемогу Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах Америки, адже політика Джо Байдена виявилася неефективною та розчарувала. Про це йдеться в матеріалі The Economist

У своєму привітанні український президент заявив, що з нетерпінням чекає ери сильних США під керівництвом Дональда Трампа, і це може бути не просто заява, адже представники Офісу президента дедалі частіше говорять про розчарування від адміністрації Джо Байдена, який боїться піти на ескалацію з Росією та заявляє про повну підтримку України, але діє інакше. У результаті перемога республіканця на виборах президента може мати позитивний ефект.

"Відмова Америки надати Україні дозвіл на використання своїх ракет дальнього радіусу дії для ударів по території РФ, затримки з поставками військової допомоги та нездатність запропонувати тверді гарантії безпеки все частіше сприймаються як слабкість і лицемірство. Однак перемога Трампа може запропонувати Зеленському вихід із ситуації, яка в кращому разі має вигляд кривавого глухого кута, а в гіршому — поразки", — йдеться в повідомленні.

США підтримають Україну: умови Трампа

Повна поразка України за президентства Дональда Трампа малоймовірна, пишуть у The Economist, адже він не хоче бути винуватцем цього. Водночас якась угода все ж таки може відбутися, адже республіканець прихильник таких способів розв'язання проблем і, найімовірніше, вимагатиме від України щось натомість, маючи на увазі, приміром, природні ресурси.

Ексглава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко в коментарі журналістам заявив, що Володимир Зеленський має найближчим часом зробити все для того, щоб нав'язати свою логіку майбутній адміністрації Білого дому, поки вони ще розбираються із ситуацією.

Ситуація на фронті та в суспільстві: напруга зростає

Зміни у Вашингтоні, продовжують автори матеріалу, відбуваються в момент складної для України ситуації, яка пов'язана з наступом ЗС РФ на фронті. Ворожі війська можуть просуватися на багатьох напрямках і наближаються до Дніпропетровської області.

Іншою проблемою України є напруга за лінією фронту, вважають журналісти, адже між суспільством, армією та політичним керівництвом фіксується руйнування довіри. Деякі бійці залишають поле бою, про що заявило джерело в Генеральному штабі ЗСУ, а Росія може готувати новий удар упродовж півроку.

Мирна угода: Путін і Трамп можуть не зійтися в позиціях

У The Economist впевнені, що Дональд Трамп хотів би підготувати угоду до моменту, як повернеться до Білого дому, 20 січня, і тим самим запобігти можливому удару з боку ЗС РФ по Україні. Водночас, ніхто не знає, чи погодиться президент Росії Володимир Путін на запропоновані умови.

Джерела, які наближені до очільника Кремля, дають суперечливі прогнози стосовно можливості Дональда Трампа закінчити війну в один день і заморозити фронт по існуючій лінії зіткнення. Деякі російські чиновники вважають, що це нереально.

У цей період невизначеності може поновитися кампанія ЗС РФ з ударів по українській інфраструктурі й атаки можуть посилюватися.

"Вони намагатимуться щось зробити. Зруйнують енергосистему, спробують убити керівництво. Наступні три місяці будуть жахливими", — вважає Вадим Пристайко.

Кількома днями раніше газета WSJ опублікувала деталі "мирного плану" Трампа для України, де йшлося про відмову від НАТО і заморожування фронту. За словами журналістів, один із варіантів мирного врегулювання конфлікту також передбачає ембарго на постачання Україні зброї доти, доки Київ не погодиться на мирні переговори з Росією.

8 листопада повідомлялося, що Володимир Путін зробив нову заяву про мирні переговори з Україною. За словами російського президента, Москва і Київ нібито ще можуть побудувати "добросусідські відносини", але все залежатиме від нейтралітету України. Також він вважає, що домовитися про мир можна, але за умови Стамбульських угод.