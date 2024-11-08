"Ми так не домовлялися": Путін зробив нову заяву про мирні переговори з Україною

За словами російського президента, Москва і Київ нібито ще можуть побудувати "добросусідські відносини", але все залежатиме від нейтралітету України. Також він вважає, що домовитися про мир можна, але на умові Стамбульських угод.

Президент Росії Володимир Путін зробив нові заяви щодо України, заявивши вкотре нібито про свою готовність розпочати мирні переговори. Його слова передає російське медіа "РИА Новости".

За його словами, говорити про припинення війни необхідно, однак не на базі "хотiлок Києва", а на раніше досягнутих домовленостей у Стамбулі, маючи на увазі переговори від березня 2022 року.

"Ми налаштовані на те, щоб створити умови для довгострокового врегулювання (конфлікту — ред.), щоб Україна була незалежною, суверенною державою, а не інструментом у руках третіх країн, і не використовувалася в їхніх інтересах", — заявив Володимир Путін.

При цьому, як заявив російським президент, якщо Україна не займе нейтралітет, то важко буде уявити наявність "добросусідських відносин" між Києвом і Москвою. Зокрема він має на увазі відмову від намірів членства в НАТО, адже Україна нібито у своїй декларації про незалежність оголосила себе нейтральною державою, а потім заговорила про Альянс.

"Пізніше, як відомо, українське керівництво внесло зміни в основний закон і оголосило про своє бажання вступити в Організацію Північноатлантичного договору. А ми так не домовлялися", — продовжує Володимир Путін.

Це і стало однією з причин, чому Росія опинилася на Донбасі та в Криму, вважає глава Кремля. Він почав розповідати про "право на самовизначення" жителів українських регіонів, які були не згодні зі зміною влади у 2014 році. До слова, він не визнає, що Росія розпочинала агресію і називає це "допомогою відповідно до статті першої статуту ООН".

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що представники президента РФ Володимира Путіна відреагували на бажання Дональда Трампа зупинити всі війни. Дмитро Медведєв зазначив, що Москва нібито досягне мети повномасштабного вторгнення. Разом з тим, спікер глави Кремля Дмитро Пєсков сумнівається, що протягом одного дня можна зупинити бої на території України.