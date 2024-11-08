"Мы так не договаривались": Путин сделал новое заявление о мирных переговорах с Украиной

По словам российского президента, Москва и Киев якобы еще могут построить "добрососедские отношения", но все будет зависеть от нейтралитета Украины. Также он считает, что договориться о мире можно, но на условии Стамбульских соглашений.

Президент России Владимир Путин сделал новые заявления по Украине, заявив в очередной раз якобы о своей готовности начать мирные переговоры. Его слова передает российское медиа "РИА Новости".

По его словам, говорить о прекращении войны необходимо, однако не на базе "хотелок Киева", а на ранее достигнутых договоренностей в Стамбуле, имея в виду переговоры от марта 2022 года.

"Мы настроены на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования (конфликта — ред.), чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран, и не использовалась в их интересах", — заявил Владимир Путин.

При этом, как заявил российским президент, если Украина не займет нейтралитет, то трудно будет представить наличие "добрососедских отношений" между Киевом и Москвой. В частности он имеет в виду отказ от намерений членства в НАТО, ведь Украина якобы в своей декларации о независимости объявила себя нейтральным государством, а потом заговорила об Альянсе.

"Позднее, как известно, украинское руководство внесло изменения в основной закон и объявило о своем желании вступить в Организацию Североатлантического договора. А мы так не договаривались", — продолжает Владимир Путин.

Это и стало одной из причин, почему Россия оказалась на Донбассе и в Крыму, считает глава Кремля. Он начал рассказывать о "праве на самоопределение" жителей украинских регионов, которые были не согласны со сменой власти в 2014 году. К слову, он не признает, что Россия начинала агрессию и называет это "помощью в соответствии со статьей первой устава ООН".

Напомним, 6 ноября сообщалось, что представители президента РФ Владимира Путина отреагировали на желание Дональда Трампа остановить все войны. Дмитрий Медведев отметил, что Москва якобы достигнет цели полномасштабного вторжения. Вместе с тем, спикер главы Кремля Дмитрий Песков сомневается, что в течение одного дня можно остановить бои на территории Украины.