Путин заявил, что ВС РФ окружили ВСУ в Курской области: Сырский отреагировал

По словам главнокомандующего ВСУ, с 8 августа по настоящее время, российские войска на этом участке фронта потеряли 17 тысяч 819 человек личного состава.

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Глава Кремля Владимир Путин во время саммита БРИКС сказал, что ВС РФ якобы окружили украинские силы в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что это не так.

"Заявление, обнародованное главой страны-агрессора на саммите БРИКС, об окружении украинских войск в Курской области не соответствует действительности. Это откровенная дезинформация, не отражающая реальную ситуацию", — отметил Сырский.

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По словам главнокомандующего ВСУ, украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал врага.

"Несмотря на яростное давление противника на этом направлении, оккупанты терпят ощутимые потери в личном составе и военной технике", — написал Сырский.

Он заявил, что начиная с 8 августа по настоящее время, российские войска на этом участке фронта потеряли 17 тысяч 819 человек личного состава:

безвозвратные – 6662 человека;

санитарные – 10446 человек;

пленные – 711 человек.

Кроме того, как заявил Сырский, потери врага за этот же период в вооружении и военной технике:

45 танков;

256 боевых бронированных машин;

565 единиц автомобильной техники;

99 артиллерийских систем;

5 реактивных систем залпового огня.

"Спасибо украинским воинам за стойкость, выдержку и настоящее мужество, которое вы демонстрируете нашему исконному коварному врагу на всех участках и направлениях фронта!" — написал главнокомандующий ВСУ.

Напомним, в ВСУ показали "дорогу смерти" в Курской области. Россияне прозвали путь между населенными пунктами на собственной территории "дорогой смерти". ВС РФ потеряли там техники на миллионы долларов.

Также в ГУР сообщали, что первые подразделения военных из КНДР уже находятся в Курской области. По информации разведки, численность войска сейчас составляет 12 тысяч человек, среди которых 500 офицеров и три генерала.