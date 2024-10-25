"Выгоревший след" как символ поражения: в ВСУ показали "дорогу смерти" в Курской области (видео)

Россияне прозвали путь между населенными пунктами на собственной территории "дорогой смерти". ВС РФ потеряли там техники на миллионы долларов.

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Украинское командование показало "дорогу смерти" в Курской области РФ. Об этом известно из публикации пресс-службы Генерального штаба ВСУ от 25 октября.

"Десантники и другие подразделения Вооруженных Сил Украины методично уничтожали военную технику противника, оставляя от нее только пепелища и обломки. Наибольшие потери техники понесла печально известная российская 155 бригада морской пехоты", — отметили в Генштабе.

Из видео, снятого 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригадой Десантно-штурмовых войск ВС Украины, известно, что "дорогой смерти" россияне прозвали сообщение между селом Снагость и хутором Зеленый Шлях. Путь простирается на 14 километров.

Снагость и Зеленый Шлях на карте боевых действий Фото: Deep State

В бригаде подчеркнули, что дорога превратилась в "кладбище" уничтоженной военной техники ВС РФ. Среди пораженных целей — БТР, БМД, танк, БМП и тому подобное. Общая стоимость утраченной Россией техники достигает миллионов долларов.

"Это путь устланный уничтоженной вражеской техникой, выгоревший след, который оставил враг, терпя поражение", — подчеркнули в 82 ОДШБр.

Десантники 82 ОДШБр и другие подразделения Вооруженных Сил Украины методично стирали военную технику противника с лица земли, оставляя лишь пепелища и обломки от так называемой "второй армии мира". Наибольшие потери техники понесла печально известная 155 бригада морской пехоты.

Также в Генштабе сообщили, что в течение суток на Купянском направлении произошло 14 вражеских атак. Бои шли в районе Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосинового, Колесниковки и Вишневого.

Напомним, в Минобороны РФ заявили о ликвидации командного пункта украинского подразделения БПЛА вместе с командиром и полусотней пилотов. Военнослужащий Роберт "Мадяр" Бровди сам прокомментировал собственное "уничтожение".

В Forbes спрогнозировали месть бригады НГУ "Кара-Даг" в районе Селидово. Однако, по оценке экспертов, даже эта ярость город от захвата врагом не спасет.