"Уже 12-я ликвидация": "Мадяр" отреагировал на сообщение Минобороны РФ о своей гибели (видео)
Командир 414-го отдельного полка также рассказал о веховом достижении своего подразделения: защитники преодолели цифру в 1000 уничтоженной техники оккупационной группировки.
Комментируя сообщения Минобороны РФ о якобы ликвидации командного пункта украинского подразделения БПЛА с командиром и 50-ю пилотами, возглавляющий 414-й отдельный полк ОПУБАС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что ликвидация отменяется. Он также показал сожженную российскую технику — итог работы своих подопечных. Об этом говорится в Telegram-канале подразделения.Важно
На одном из показанных кадров у горящего танка огонь идет даже из ствола.
На видео показано поражение боевой бронированной машины (ББМ), судя по последствиям, автор ролика сделал вывод о серьезной детонации.
Бровди также рассказал о веховом достижении своего подразделения: впервые бойцы подразделения преодолели цифру в 1000 уничтоженной вражеской техники.
Также был показан ряд уничтоженных гаубиц и САУ.
Напомним, что, по данным Forbes, "Кара-Даг" отомстит за своих побратимов, но Селидово от оккупации это не спасет.
Также сообщалось, что российские войска стремятся ликвидировать плацдарм на Донбассе, сдерживающий натиск на Лиман и Северск.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что получил от Украины секретное мирное предложение. По его словам, Киев якобы отказался от своих предложений уже на следующий день.