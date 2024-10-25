"Никаких переговоров": Путин заявил, что получил от Украины секретное мирное предложение

По словам президента РФ, Украина якобы отказалась от своих предложений уже на следующий день после того, как их получил Кремль. Какие именно это были предложения Путин не уточнил.

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Украина через Турцию якобы передавала российским властям "предложение" по заключению определенных мирных договоренностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Турция тоже выступила с инициативой по поводу ситуации в Черном море: обеспечить безопасное судоходство, заключить определенные договоренности и соглашения по поводу безопасности объектов атомной энергетики. Мы согласились, а потом глава киевского режима заявил: "Никаких переговоров", — сказал Путин.

По его словам, турецкая сторона, выдвигая свое предложение, ссылалась на Украину, а "через день" Турции якобы пришлось сообщить об отказе украинских властей от переговоров.

Президент РФ уточнил, что сигналом о том, что Украина не готова к переговорам стала презентация Плана победы Владимиром Зеленским на заседании Верховной Рады.

Что именно предлагал Киев, Путин не раскрыл, однако подчеркнул, что переговоры привели бы к отмене военного положения в Украине и президентским выборам.

"Видимо, к этому не готовы. Мяч на их стороне", — отметил Путин.

Он также отказался оценить от одного до десяти шансы урегулирования российско-украинской войны, подчеркнув, что считает неуместным называть какие-либо цифры или баллы.

Отметим, что на сайте Фокуса есть раздел новости Украины, где вы можете прочитать о самых интересных происшествиях в нашей стране.

Напомним, Фокус писал о том, что БРИКС расширяется, подпитывая амбиции Путина.

23 октября Александр Лукашенко заявил, что Путин сожалеет о начале войны против Украины.