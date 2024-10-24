БРИКС расширяется, подпитывая амбиции Путина: что было на саммите и чем это грозит Западу

С 22 по 24 октября в России прошел трехдневный саммит объединения БРИКС, где соучредителем выступает Россия. О войне в Украине лидеры почти не говорили, но намерены бросить вызов американскому доллару и расширить состав БРИКС. Фокус собрал все, что известно об итогах саммита.

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На открытие трехдневного саммита группы БРИКС, которая, по надеждам Кремля, должна бросить вызов Западу, собрались два десятка мировых лидеров. В France 24 подчеркнули, что эта встреча — самая масштабная в РФ с начала полномасштабной войны.

Саммит БРИКС 2024: какие вопросы были на повестке дня

БРИКС — аббревиатура основных членов группы: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Однако, президент РФ Владимир Путин расширил экономический союз, пригласив на встречу других своих партнеров. В частности, к саммиту изъявила желание присоединиться Турция, которая одновременно является членом НАТО и поддерживает связи с Москвой. Также, как передавали в AP, официальные заявки на членство подали Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Азербайджан и Малайзия.

Участники саммита экономической группы БРИКС Фото: Azernews

В The Guardian информировали, что некоторые страны идею расширения группы БРИКС не оценили. В частности, Бразилия наложила вето на членство Венесуэлы.

"Многие настаивают на разделении мира на друзей и врагов. Но наиболее уязвимые не заинтересованы в упрощенных дихотомиях; чего они хотят — это много еды, достойной работы и качественных общедоступных государственных школ и больниц", — заявил по видеосвязи президент Бразилии Лула де Сильва.

Ожидается, что к экономическому союзу также присоединятся Куба, Боливия, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Беларусь, Турция, Нигерия, Уганда, Казахстан и Узбекистан.

Среди основных вопросов — платежная система под руководством БРИКС, которая должна составить конкуренцию SWIFT, и эскалация на Ближнем Востоке. Путин призвал создать альтернативную систему международных платежей, которая могла бы помешать США использовать доллар как политическое оружие. Однако из итогового коммюнике понятно, что он достиг незначительного прогресса в этом.

Глава Кремля сообщил, что почти 95% торговли между Россией и Китаем происходит в местных валютах — рублях и юанях. Однако идею дедолларизации мировой экономики не разделяют Бразилия и Индия, которым не близка абсолютно прокитайская и антизападная позиция.

На встречу также, несмотря на критику Украины, прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Его пресс-секретарь уверял в том, что западный представитель не отступит ни от одной из позиций по войне.

В The New York Times передали, что Путин заявил членам БРИКС о начале сдвига к "многополярному мировому порядку". Он убежден, что "необратимый процесс" уже продолжается.

Фото президента Владимира Путина на саммите БРИКС Фото: РИА Новости

В Reuters опубликовали ключевые пункты Казанской декларации, изданной группой БРИКС после саммита. Страны выразили "серьезную обеспокоенность" в связи с ухудшением ситуации и гуманитарным кризисом в Палестине. Израиль группа обвинила в том, что наступление ЦАХАЛа "привело к массовым убийствам и ранениям гражданских лиц".

Также в документе упоминается "необходимость реформирования текущей международной финансовой архитектуры" для большей инклюзивности и справедливости. Отмечается, что РФ инициировала создание платформы для торговли зерном в рамках БРИКС. Страны приветствовали использование местных валют и преимущества "более быстрых, недорогих, эффективных, прозрачных, безопасных и инклюзивных трансграничных платежных инструментов". В то же время в БРИКС признали важность "непрерывного и продуктивного функционирования G20".

В издании The Hindu сообщили, что премьер-министр Индии Нарендра Моди поддержал торговлю в местных валютах и призвал больше стран использовать платежный интерфейс UPI, разработанный Индией.

Фото Нарендры Моди на саммите БРИКС 2024 Фото: РИА Новости

В росСМИ "Лента.ру" опубликовали фото Путина с необычной банкнотой в руках. Оказалось, что "символическую купюру" БРИКС ему подарили во время саммита в Казани. Точно не известно, кто из участников встречи с российской стороны ее подготовил.

В Кремле сообщили, что банкнота "символизирует совместную работу, которая ведется в рамках БРИКС". Однако сообщается, что Путину идея подарка не понравилась, хотя на кадрах он улыбается.

Фото Владимира Путина с купюрой "единой валюты БРИКС" Фото: "Лента.ру" Фото Владимира Путина с купюрой "единой валюты БРИКС" Фото: "Лента.ру"

По данным медиа, Путин считает, что говорить о единой валюте БРИКС рано. В то же время местный эксперт Леонид Хазанов заверил россиян, что она смогла бы потеснить доллар на глобальном и региональном денежных рынках.

Фото купюры "единой валюты БРИКС" Фото: Соцсети Фото купюры "единой валюты БРИКС" Фото: Соцсети

Историческая встреча Моди с Си и участие Эрдогана

В The New York Times подчеркнули, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был единственным лидером страны НАТО, который принял участие в саммите БРИКС. К Путину он обратился как к "дорогому другу".

Фото Реджепа Тайипа Эрдогана Фото: РИА Новости

В DW отметили, что на саммите впервые состоялась личная встреча Моди и Си после напряженности, которая возникла в 2020 году. Тогда в результате рукопашного боя в пограничье погибли 20 индийских и четверо китайских солдат. После происшествия обе страны усилили спорную границу военными.

"Индийско-китайские отношения важны для народов наших стран, а также для регионального и глобального мира и стабильности. Взаимное доверие, взаимное уважение и взаимная чуткость будут руководить двусторонними отношениями", — заявил Моди после встречи с Си.

"Две стороны должны укреплять коммуникацию и сотрудничество, должным образом решать разногласия и реализовывать мечты друг друга о развитии", — сказал журналистам Си.

Фото Си Цзиньпина на саммите БРИКС 2024 Фото: ТАСС

Моди отметил, что блок БРИКС — это "40% человечества мира и около 30% экономики".

"БРИКС многого достигла за последние два десятилетия. Я уверен, что в ближайшие времена эта организация станет более эффективным средством противодействия глобальным вызовам", — добавил он.

В China Daily сообщили, что Си имел "углубленный обмен информацией" с мировыми лидерами в рамках саммита. По его словам, члены БРИКС должны действовать как "охранники общей безопасности". Также Китай пообещал создать 10 зарубежных учебных центров в странах из группы.

Си заверил, что "глубокая дружба" Китая с Россией не изменится, и ответственность двух стран "приносить пользу миру" также. Он выступил за укрепление связей с РФ, содействие "правильному взгляду на историю Второй мировой войны" и твердую поддержку международной системы, ориентированной на ООН.

Фото Си Цзиньпина на саммите БРИКС 2024 Фото: РИА Новости

"Мы должны придерживаться трех ключевых принципов: никакого расширения полей сражений, никакой эскалации боевых действий, никакого разжигания огня и стремиться к быстрой деэскалации ситуации", — сказал Си относительно войны в Украине, как передали в Jakarta Globe.

Упоминаний Украины на саммите БРИКС 2024 избегали

В The Washington Post заметили, что на саммите БРИКС внимания войне в Украине уделялось мало, но она все равно "нависла" над событием.

В Казанской декларации, которая заняла 43 страницы, Украину упомянули лишь один раз. Члены группы в своих призывах к миру были "осторожными и прохладными". Выделилась лишь Бразилия, которая прямо раскритиковала вторжение ВС РФ как "неприемлемое".

"Мы поддерживаем диалог и дипломатию, а не войну", — заявил также Моди.

Фото Владимира Путина с Нарендрой Моди Фото: ТАСС

Страны поддержали мирный план из шести пунктов, который призывает к деэскалации, взаимной гуманитарной помощи, мирной конференции, на которую должны прийти Россия и Украина, и запрету оружия массового уничтожения.

Члены бразильской делегации на условиях анонимности рассказали, что их правительство обеспокоено эскалацией в Украине и превращением конфликта в глобальную войну. Однако один из чиновников отметил, что изменить баланс в военном поле сейчас невозможно, и есть "большая усталость". Он спрогнозировал сдвиги после президентских выборов в США.

"Призыв к России полностью выйти, выплатить репарации, направить российских чиновников в уголовный суд — трудно поверить, что россияне примут что-то из этого", — добавил неназванный член делегации.

В The Guardian отметили, что президент Украины Владимир Зеленский уже отверг бразильскую альтернативу собственному мирному плану. Он убежден, что это лишь предоставит Кремлю политическое пространство для продолжения войны.

Моди в издании назвали "самым прямым из мировых лидеров", ведь он открыто выступил за мир в Украине. В то же время китайский лидер Си Цзиньпин обсудил войну с Путиным во время частной встречи.

Известно, что глава Кремля сделал категорическое заявление о временно оккупированных территориях. Москва не собирается отдавать четыре области на востоке, которые считает частью РФ. Скорее всего, речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, которые Кремль уже включил в состав своих территорий.

Фото Владимира Путина на саммите БРИКС 2024 Фото: РИА-Новости

Профессор Университета иностранных дел Китая Ли Хайдун в комментарии Global Times сообщил, что страны БРИКС играют главную роль связи и облегчения ситуации в решении текущих кризисов безопасности.

Страны Глобального Юга выставили партнерство Запада, в частности военную помощь, как обострение. В то же время они выступают за дипломатический подход и политические решения, то есть переговоры.

От саммита БРИКС выиграли Путин и Эрдоган

Эксперты в оценках значения саммита БРИКС 2024 для Кремля и Запада несколько разошлись. Одно понятно точно — Путин показал, что имеет поддержку и возможность сотрудничать с другими странами, несмотря на развязанную им войну.

"Для Путина это — возможность представить Россию как не изолированную. Повестка дня БРИКС сама по себе достаточно поверхностная. Не так много достигнуто. Но важна чистая оптика и картинка", — подчеркнул директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев в комментарии NYT.

Отмечается, что визит такого количества лидеров в Казань — также "победа" для Кремля. Как и то, что именно в РФ впервые за более чем пять лет состоялась первая официальная встреча Си и Моди.

"Он может себе это присвоить", — объяснил эксперт.

Фото Владимира Путина и Си Цзиньпина Фото: ТАСС

По мнению аналитиков, присутствие Эрдогана иллюстрирует его внутреннюю борьбу между приверженностью к Западу и Востоку. Турция остается стратегическим партнером в НАТО, но отказалась присоединиться к санкциям против РФ и увеличила с ней торговлю.

"Анкара считает, что мировой порядок, возглавляемый США, приходит в упадок, и хочет выжить в многополярном мире, стоя ногой в каждом лагере. Она хочет остаться в НАТО и торговать с БРИКС — и сейчас мир настолько раздроблен, что она может это делать", — объяснила сотрудница Института Брукингса Асли Айдинтасбас.

По ее словам, и Турция, и Россия могут многое получить от встреч. Она уточнила, что Эрдоган и Путин "нужны друг другу" по разным причинам, и БРИКС — это хорошее прикрытие для двусторонних переговоров.

Независимый аналитик турецко-российских отношений Керим Хас предположил, что Турция ищет инвестиций от БРИКС для поддержки своей экономики. По его оценке, средств Запада Эрдогану недостаточно, поэтому лидер взялся за поиск других инвесторов. В частности, речь идет о Китае и Индии. Кроме того, не исключено, что для турецкого президента БРИКС стал группой, которую теперь нельзя игнорировать.

"Это как бы поезд, на который надо сесть. Если он опоздает, ему будет сложнее стать членом", — уточнил эксперт.

Айдинтасбас подчеркнула, что даже в случае, если Турция не получит приглашение на полноправное членство, Эрдоган стремится достаточно "напугать" западных союзников.

"Эрдоган хочет лучшей геополитической сделки с Западом, и БРИКС может стать полезным инструментом для этого", — добавила она.

В The Washington Post отметили, что риски присоединения к группе БРИКС, которая все больше возглавляет амбиции России и КНР положить конец глобальному доминированию США, может сдержать некоторые страны. В частности, Казахстан решил воздержаться от присоединения, его решение также разделили Индонезия и Алжир. Аргентина отклонила приглашение, а Саудовская Аравия приняла участие в саммите, но членство пока официально не оформила.

Хотя БРИКС привлекателен для многих стран Глобального Юга, но не все члены экономического союза поддерживают антизападную программу. Аналитики предположили, что Китай, Россия и Иран продвигают такой курс, но Бразилия, Индия и Южная Африка стремятся к нейтральному подходу.

В то же время в Белом доме заверили, что не видят в саммите БРИКС угрозы.

"Россия все больше изолирована на мировой арене. Это не вызывает сомнений", — подчеркнул спикер Совета нацбезопасности Джон Кирби.

В The Indian Express выразили другое мнение, оценив саммит как четкое сообщение стран о желании сотрудничать с Россией. Отмечается, что РФ все еще считают привлекательной из-за ее стратегического значения и как поставщика оружия и энергии.

Западные эксперты отвергают группу БРИКС как слишком разнообразную, чтобы быть согласованной. Действительно, ее члены не имеют общей территории или культуры, и даже их политические режимы отличаются. Однако, по оценке СМИ, БРИКС стал влиятельным блоком в мировой политике. Оставаясь экономической группой, он в то же время не избегает пропаганды и своей политики.

Участники саммита экономической группы БРИКС Фото: Azernews

"Она (группа БРИКС. — Ред.) постоянно поднимала вопрос о дискриминации и иерархии в международной системе. Его члены испытывают недовольство тем, что они не представлены или недостаточно представлены в таких учреждениях, как Совет безопасности ООН, МВФ и Всемирный банк", — говорится в материале.

Сообщается, что большинство новых членов БРИКС — это нефтедобывающие и исламские государства Западной Азии и Африки. Ожидается, что с ними экономическое и политическое влияние БРИКС возрастет.

Кроме того, в обновленном составе БРИКС представляет союз стран с наибольшим производством и потреблением энергии. Это создает среду для переговоров по энергетическим коридорам в будущем.

Однако в издании упомянули и о некоторых "неприятностях" в результате расширения группы. В частности, из-за большого количества членов принятие решений станет проблемой. В БРИКС царит принцип консенсуса, а его достижение может стать невыполнимой миссией.

Отмечается, что идея единой валюты БРИКС даже не обсуждалась во время саммита. Однако страны активно поддержали торговлю в национальных валютах. В присутствии Моди редакция увидела подтверждение приверженности Индии как к группе, так и к самой России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал членов БРИКС за разговоры о "недопущении напряжения", когда к линии фронта приближаются северокорейские бойцы.