Зеленський розкритикував саміт БРІКС, під час якого війська КНДР можуть прибути до України

Очільник держави наголосив, що у повномасштабному конфлікті переможе той, хто об'єднує народи на основі фундаментальних людських цінностей і Статуту ООН

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Під саміт БРІКС у Казані і на тлі заяв про "недопущення напруги" РФ переміщує військових з Північної Кореї ближче до фронту в Україні. Про це під час Третього парламентського саміту Кримської платформи заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент вкотре почав своє звернення з подяки західним друзям за підтримку України і зауважив, що президенту РФ Володимиру Путіну не вдалося зробити міжнародний злочин частиною норми для народу.

"Саме із захоплення Криму почався напад Росії на систему міжнародного права. Все. що робить Росія, ніколи не буде прийнято міжнародною спільнотою. Зараз, коли деякі лідери держав зібралися на путінському саміті в Казані, коли під цей їхній саміт можуть переміщувати військових Північної Кореї ближче до фронту в Україні під акомпанемент слів про нібито недопущення напруги", — сказав президент.

Президент наголосив, що у війні переможе той, хто об'єднує народи на основі фундаментальних людських цінностей і Статуту ООН.

Нагадаємо, що 20 жовтня президент Бразилії Лулу да Сілва скасував поїздку до РФ на саміт БРІКС. Свою відсутність він пояснив рекомендацією лікарів, які порадили політику утриматися від перельотів.