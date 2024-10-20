Президент Бразилії вдарився головою і скасував поїздку до РФ на саміт БРІКС

Лула да Сілва не приїде в Казань. Рішення ухвалено за рекомендацією лікарів, які порадили політику утриматися від перельотів. Бразильські ЗМІ повідомили, що через нещасний випадок президенту наклали 5 швів.

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Президент Бразилії Луїз Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку до Росії на саміт БРІКС після нещасного випадку, що трапився з ним вдома. 78-річний політик отримав поріз на потилиці, трохи вище шиї, повідомили в адміністрації президента. Про це пише Associated Press.

Лула планував взяти участь у саміті країн БРІКС, який має відбутися в місті Казань з 22 по 24 жовтня. Однак, після інциденту лікарі у Сан-Паулу порадили президенту утриматися від далеких подорожей, хоча він може продовжувати виконувати інші робочі обов’язки. Медики будуть постійно контролювати процес одужання Лули. Замість особистої присутності, президент Бразилії візьме участь у саміті онлайн.

Подробиць про те, як саме Лула отримав травму, в адміністрації президента не надали.

Місцеві ЗМІ повідомили, що політик впав у ванній кімнаті в суботу ввечері, 19 жовтня. Через нещасний випадок йому наклали 5 швів.

Очікувалося, що президент Бразилії вирушить до Росії у неділю, але замість нього на конференцію поїде міністр закордонних справ Мауро Вієйра. Лула також мав провести зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту.

Нагадаємо, 16 вересня президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що його країна не може стати на чийсь бік у війні між Росією та Україною. За його словами, учасники конфлікту, які зараз вимагають залучення до діалогу Бразилії, мали говорити до початку війни.

2 вересня Bloomberg писало, що Туреччина офіційно звернулася з проханням приєднатися до БРІКС. Обговорення розширення блоку може відбутися на саміті в Казані 22-24 жовтня.