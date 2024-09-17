"Говорити треба було до початку війни": президент Бразилії відреагував на критику Зеленського

Лула да Сілва наголосив, що для Бразилії важливо не брати участі в конфлікті, тому вона буде закликати до миру. Нещодавно президент України назвав бразильсько-китайську мирну ініціативу такою, що вигідна Москві.

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Бразилія не може стати на чийсь бік у війні між Росією та Україною. Учасники конфлікту, які зараз вимагають залучення до діалогу Бразилії, мали говорити до початку війни. Про це заявив президент країни Луїз Інасіо Лула да Сілва у понеділок, 16 вересня, повідомляє Correio Braziliens.

Журналісти зазначають, що ця заява пролунала на тлі критики з боку президента України Володимира Зеленського про те, що він вважає проросійською позицію Бразилії. Зі свого боку президент РФ Володимир Путін назвав Бразилію, разом з Китаєм та Індією, можливими посередниками для досягнення миру.

"Ось чому для Бразилії важливо не брати участь у війні між Україною та Росією. Ось чому для Бразилії важливо сказати, що ми хочемо миру, ми не хочемо війни. Ті, хто хоче поговорити з нами зараз, могли б поговорити з нами до початку війни", — сказав Лула да Сілва.

Що говорив Зеленський

31 липня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналісту бразильського мовника Globo сказав, що Бразилія обов’язково має бути учасницею процесу імплементації запропонованої Україною Формули миру.

"Я вважаю, що сьогодні Президент Лула має залучити всі свої можливості, щоб наближати мир. Кожен лідер несе відповідальність за те, чи є зараз у світі війна, чи немає", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 11 вересня український президент в інтерв'ю бразильському виданню Metrоpoles сказав, що план щодо завершення війни, який був запропонований Бразилією та Китаєм, більше відповідає інтересам Росії і є неприйнятним для Києва.

Володимир Зеленський під час візиту до США планує представити Джо Байдену план перемоги, який складається з чотирьох ключових пунктів, а також одного додаткового.