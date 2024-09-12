"Навіщо цей театр": Зеленський розкритикував мирний план Бразилії і Китаю

За словами Зеленського, така ініціатива Китаю та Бразилії деструктивна і створена з урахуванням інтересів Росії та без поваги до України.

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Мирний план щодо завершення війни в Україні, запропонований урядами Бразилії та Китаю, більше відповідає інтересам Росії та залишається неприйнятним для Києва. Про це в інтерв'ю бразильському виданню Metrоpoles заявив президент України Володимир Зеленський.

"Їхня пропозиція — це деструктивно, просто політична заява. Я говорив президенту Бразилії: "Давайте разом сідати і розмовляти". Ви нам не вороги, ми вам не вороги. З чого ви раптом вирішили, що ви маєте ставати на бік Росії і бути десь посередині. Ми не воюємо посередині, ми не воюємо на кордоні, ми воюємо на нашій землі", — заявив він.

За словами Зеленського, цей "мирний план" не був узгоджений з Україною, натомість його висунули після консультацій з РФ. За словами Зеленського, такі заяви обох країн не поважають територіальну цілісність України, і Київ не може піти на будь-який компроміс із Росією щодо своїх територій.

"Як можна пропонувати? Ось ми пропонуємо, ось наша ініціатива, нічого нас не запитавши. А Росія тут включається і каже, ми підтримуємо бразильсько-китайську ініціативу. Ми ж не дурні, для чого цей театр? Ви проговорили з Росією якусь ініціативу, висунули цю ініціативу, і кажете, давайте таку ініціативу. Це точно не про справедливість, не про цінності, це точно без поваги до України. Точно без поваги до територіальної цілісності, про яку так багато говорять Китай і Бразилія", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 11 вересня президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві заявив, що план перемоги України важливо презентувати до другого саміту миру. Він дозволить примусити Росію до дипломатичного завершення війни.