"Зачем этот театр": Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая

По словам Зеленского, такая инициатива Китая и Бразилии деструктивна и создана с учетом интересов России и без уважения к Украине.

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Мирный план по завершению войны в Украине, предложенный правительствами Бразилии и Китая, больше отвечает интересам России и остается неприемлемым для Киева. Об этом в интервью бразильскому изданию Metrоpoles заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Их предложение — это деструктивно, это просто политическое заявление. Я говорил президенту Бразилии: "Давайте вместе садиться и разговаривать". Вы нам не враги, мы вам не враги. С чего вы вдруг решили, что вы должны становиться на сторону России и быть где-то посередине. Мы не воюем посередине, мы не воюем на границе, мы воюем на нашей земле", — заявил он.

По словам Зеленского, этот "мирный план" не был согласован с Украиной, зато его выдвинули после консультаций с РФ. По словам Зеленского, такие заявления обеих стран не уважают территориальную целостность Украины, и Киев не может пойти на любой компромисс с Россией относительно своих территорий.

"Как можно предлагать? Вот мы предлагаем, вот наша инициатива, ничего нас не спросив. А Россия тут включается и говорит, мы поддерживаем бразильско-китайскую инициативу. Мы же не дураки, для чего этот театр? Вы проговорили с Россией какую-то инициативу, выдвинули эту инициативу, и говорите, давайте такую инициативу. Это точно не о справедливости, не о ценностях, это точно без уважения к Украине. Точно без уважения к территориальной целостности, о которой так много говорят Китай и Бразилия", — сказал Зеленский.

Напомним, что 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве заявил, что план победы Украины важно представить ко второму саммиту мира. Он позволит принудить Россию к дипломатическому завершению войны.