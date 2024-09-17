"Говорить надо было до начала войны": президент Бразилии отреагировал на критику Зеленского

Лула да Силва подчеркнул, что для Бразилии важно не участвовать в конфликте, поэтому она будет призывать к миру. Недавно президент Украины назвал бразильско-китайскую мирную инициативу такой, что выгодна Москве.

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Бразилия не может стать на чью-то сторону в войне между Россией и Украиной. Участники конфликта, которые сейчас требуют привлечения к диалогу Бразилии, должны были говорить до начала войны. Об этом заявил президент страны Луиз Инасио Лула да Силва в понедельник, 16 сентября, сообщает Correio Braziliens.

Журналисты отмечают, что это заявление прозвучало на фоне критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского о том, что он считает пророссийской позицию Бразилии. В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал Бразилию, вместе с Китаем и Индией, возможными посредниками для достижения мира.

"Вот почему для Бразилии важно не участвовать в войне между Украиной и Россией. Вот почему для Бразилии важно сказать, что мы хотим мира, мы не хотим войны. Те, кто хочет поговорить с нами сейчас, могли бы поговорить с нами до начала войны", — сказал Лула да Силва.

Что говорил Зеленский

31 июля президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту бразильского вещателя Globo сказал, что Бразилия обязательно должна быть участницей процесса имплементации предложенной Украиной Формулы мира.

"Я считаю, что сегодня Президент Лула должен привлечь все свои возможности, чтобы приближать мир. Каждый лидер несет ответственность за то, есть ли сейчас в мире война или нет", — заявил Зеленский.

Напомним, 11 сентября украинский президент в интервью бразильскому изданию Metrоpoles сказал, что план по завершению войны, который был предложен Бразилией и Китаем, больше отвечает интересам России и является неприемлемым для Киева.

Владимир Зеленский во время визита в США планирует представить Джо Байдену план победы, который состоит из четырех ключевых пунктов, а также одного дополнительного.