Четыре основных пункта и плюс один: Зеленский покажет Байдену план победы Украины (видео)

По словам президента, план включает вопросы безопасности, геополитическую роль Украины, экономическую поддержку, а также военную помощь. Зеленский подчеркнул, что Украина должна иметь свободу в том, как использовать эти ресурсы и поддержку.

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Президент Владимир Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену свой план победы, который состоит из четырех ключевых пунктов, а также одного дополнительного, который будет необходим Украине после окончания войны. Об этом глава государства сказал в интервью американскому журналисту Фариду Закарии, которое было опубликовано в воскресенье, 15 сентября.

Зеленский отметил, что будет говорить с лидером Белого дома о том, как усилить позиции Украины перед вторым Саммитом мира, "иначе Путин даже не будет принимать в нем участие, не будет заинтересован в том, чтобы остановить войну".

По словам президента, победа для Украины означает "быть очень сильными" и "готовыми к сильной дипломатии".

"Поэтому я подготовил несколько пунктов. Четыре из них — основные пункты. Плюс один, который нам нужен после войны. Итак, я поделюсь с Байденом. Речь о безопасности, речь о геополитическом месте Украины, речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступной для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, но которые, думаю, будут интересными. Но я думаю, что это главное. Мы готовы. Если президент Байден оценит и поддержит наш план и если он и его команда смогут добавить еще что-то, что усилит нашу позицию, мы будем готовы", — рассказал Зеленский.

Президент также заявил, что намерен поделиться этим планом не только с Джо Байденом, но и с кандидатами на пост президента США — Дональдом Трампом и Камалой Харрис, а также с Конгрессом США, чтобы обеспечить прозрачность и поддержку международных партнеров.

Напомним, 14 сентября немецкое издание Bild Немецкое издание написало, что президент Владимир Зеленский во время визита в США может заявить о готовности согласиться на локальное прекращение огня на определенных участках фронта и таким образом временно заморозить ситуацию.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заверил, что Bild распространил фейк и "Минск-3" или любой подобный договор никто россиянам не подарит". Представитель МИД Георгий Тихий также отметил, что Украина не планирует соглашаться на любое замораживание войны.