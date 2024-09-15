Москве не подарят Москве мирный договор с условием прекращения огня на некоторых участках фронта. Значение имеет лишь одобрение Штатами "плана победы" Украины, заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

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Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят. СМИ не видели плана победы и не общались с людьми, причастными к нему, сообщил изданию LIGA.net советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Комментарий от Банковой стал ответом на статью немецкого таблоида Bild. Журналист Юлиан Репке со ссылкой на правительственные источники отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США в ближайшее время представит "стратегию войны" американскому президенту Джо Байдену и двум его возможным преемникам: Камалле Харрис и Дональду Трампу.

Исходя из информации издания, Киев согласен на прекращение огня на некоторых участках фронта и временное замораживание военной ситуации.

"Bild распространил фейк. План победы Bild не видел. Из тех нескольких людей, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку "плана победы", никто с Bild не говорил", — сообщил Литвин.

"Минск-3" или любой подобный договор никто россиянам не подарит. Украина выступает против любой заморозки войны, украинские власти и на всех уровнях говорят об этом, продолжил он.

Советник акцентировал внимание на важности поддержки "плана победы" Украины на уровне США, а не капитуляции или заморозки. Данный план изначально представят Штатам, так как это единственная страна может обеспечить его реализацию, заключил Литвин.

Напомним, западные СМИ ранее писали, что нехватка войск и усталость общества от войны могут заставить Путина и Зеленского поговорить о достижении мира.

Зеленский подверг критике китайско-бразильский план завершения российско-украинской войны. По мнению президента Украины, предложенное двумя странами мирное предложение — это "театр".