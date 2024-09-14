Привет Си Цзиньпину: с какой целью Зеленский разнес в пух и прах китайско-бразильский мирный план

Владимир Зеленский назвал деструктивным китайско-бразильское предложение по завершению войны с РФ, добавив, что это "просто политическое заявление", которое даже не обсуждалось с официальным Киевом. С чем могут быть связаны резкие выпады президента, выяснял Фокус.

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Свое видение китайско-бразильского плана завершения российско-украинской войны президент озвучил в интервью бразильскому изданию Metropoles. Отметив, что разговоры о политическом примирении с Россией ему не совсем понятны, Владимир Зеленский добавил: "Примирение чего? Что значит просто сесть и поговорить с Путиным? Он убийца... Он должен делать шаги, показывать, что он хочет окончания войны. Он зашел, убил людей, захватил территорию, а теперь Лула (президент Бразилии — ред.) говорит давайте пусть они поговорят. Если бы Лула поддерживал нас, то он помог бы остановить войну. И еще большей была бы поддержка такой большой страны как Бразилия, которая имеет отдельное влияние, очень большое".

Владимир Зеленский: "Никакие мирные планы не могут рассматриваться и приниматься без участия Украины"

Подчеркнув, что китайско-бразильское мирное предложение является деструктивным, президент Украины констатировал: "Для чего этот театр? Вы проговорили с Россией какую-то инициативу и выдвинули ее. Это точно не о справедливости и не о ценностях, это точно без уважения к Украине, к территориальной целостности, о которой так много говорят и Китай, и Бразилия".

Напомним, что в конце мая, КНР и Бразилия предложили совместный план, который состоит из шести пунктов. В первом говорится о том, что Украина и Россия должны "придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не допускать нагнетания боевых действий и не провоцировать ни одну из сторон".

Из вышеприведенных слов Владимира Зеленского следует, что никаких коммуникаций по этому плану с украинским руководством не было. Зато Путин неоднократно одобрительно отзывался относительно китайских мирных инициатив, не уточняя при этом, на какой стадии он с ними ознакомился.

Владимир Зеленский: "Что значит просто сесть и поговорить с Путиным? Он убийца..." Фото: Getty Images

Эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что предельно резкие выпады президента Зеленского в адрес бразильских и китайских властей, носят вполне конкретный политический расчет. Впрочем, оценки специалистов относительно вероятного результата данных шагов Банковой, разошлись.

Почему критика Китая может сыграть с Украиной злую шутку

В частности, политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом отмечает: "Прежде всего следует обратить внимание на то, что свое заявление относительно китайско-бразильского мирного плана Зеленский сделал накануне заседания Генассамблеи ООН (стартует 24 сентября — ред.), куда поедет он и где, возможно, будут также лидеры Бразилии и Китая. Несмотря на то, что в последнее время отношения Киева и Пекина несколько улучшились и, более того, пошли разговоры о вероятной встрече Зеленского с Си Цзиньпинем, вот эти заявления украинского президента могут свидетельствовать о наличии сложностей в организации этой встречи".

Свое заявление относительно китайско-бразильского мирного плана Зеленский сделал накануне заседания Генассамблеи ООН Фото: Getty Images

Если бы Банковая, подчеркивает политолог, была убеждена, что на пути встречи Зеленского и Си не осталось никаких препятствий, то президент не критиковал бы китайско-бразильский мирный план.

"Если нам может казаться, что публичная критика — это вполне нормальная штука, то китайцы очень и очень тщательно отслеживают любые заявления лидеров, анализируют, интерпретируют их и на основе этого принимают те или иные решения. То есть, чрезвычайная чувствительность к заявлениям, где фигурирует КНР, характерна для китайской дипломатии. И в этом смысле заявления Зеленского могут иметь целью расшевелить Бразилию и Китай, но в результате Пекин может обидеться и отказаться от встречи Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским", — аргументирует Алексей Якубин.

Подчеркнув, что внешнеполитический стиль Зеленского всегда отличался публичностью, политолог констатировал: "Президент только в последнее время сделал серию острых заявлений в отношении союзников, которые касались задержки с поставками вооружения. Но партнеры в основном это списывали на войну, на большое психологическое напряжение и так далее. А вот определенная импульсивность в отношении Китая, думаю, может сыграть злую шутку. Иначе говоря, если в президентском Офисе делали ставку на то, что резкие выпады Зеленского в адрес КНР могут стимулировать Китай к тому, чтобы Си Цзиньпин встретился с украинским лидером, то здесь все может сыграть с точностью до наоборот".

Почему Китай должен прислушаться к замечаниям Зеленского

Подчеркнув, что критика со стороны Владимира Зеленского китайско-российского мирного плана является своеобразной политической бомбардировкой КНР, политолог Алексей Буряченко в разговоре с Фокусом отметил: "Сейчас идут разговоры о вероятной встрече Владимира Зеленского с Си Цзиньпинем и резкие заявления украинского президента могут свидетельствовать о желании, не тратя время на лишние объяснения во время того исторического рандеву, объяснить все превентивно. Некоторые могут расценить заявления президента, как крайне резкие, но нужно понимать, что не только Украине нужна встреча с Китаем, но и Пекину нужен контакт с Киевом на высшем уровне по целому ряду причин. Поэтому Китай не обидится на заявления Зеленского, которые, к слову, являются хоть и резкими, однако вполне справедливыми".

Эксперт: "Китай не обидится на заявления Зеленского, которые, к слову, являются хоть и резкими, но вполне справедливыми" Фото: Getty Images

Учитывая педантичность китайцев, прогнозирует эксперт, они должны, если не провести работу над ошибками, то, по крайней мере, откорректировать свою позицию с учетом "дельных замечаний со стороны президента Украины".

По мнению политолога, Зеленский в прямой, резкой, но правдивой форме артикулировал то, о чем постоянно говорит и Киев, и его союзники, в частности, что никакие мирные планы не могут рассматриваться и приниматься без участия Украины.

Кроме того, выразив убеждение, что конкуренция так называемых мирных планов очень мешает Украине, Алексей Буряченко назвал китайско-бразильскую инициативу не планом, а перечнем "хотелок".

Эксперт также обратил внимание на то, что параллельно с критикой КНР со стороны Киева звучат также замечания в отношении Индии, где указывается, что такой большой стране не достойно выполнять функцию банального почтальона.

Отталкиваясь от этого, Алексей Буряченко предполагает, что официальный Киев сейчас умышленно проводит линию отхода от традиционных дипломатических протоколов и реверансов. Целью такой тактики политолог считает попытку в резкой, но доступной форме донести Пекину, Нью-Дели и другим странам Глобального Юга насущную необходимость корректировки их позиции относительно российско-украинской войны, поскольку у Украины "нет времени на пустую болтовню".

Как Путин унизил китайцев

Тем временем Путин в Константиновском дворце в компании с секретарем Совбеза РФ Шойгу провел 12 сентября встречи с представителями Китая и Индии. При этом министра иностранных дел Китая Ван И Путин заставил ждать около 15 минут. Этого времени, как пишут росСМИ, Ван И хватило для того, чтобы тщательно изучить всю лепнину на потолке, разглядеть в деталях люстру, померить шагами комнату и внимательно осмотреть все, что лежало на путинском столе.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Попрощавшись с китайским дипломатом, с которым за закрытыми дверями обсуждался именно мирный трек, Путин провел встречу с советником индийского премьера по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом. Тот буквально с порога заявил следующее: "Премьер-министр (Нарендра Моди — ред.) хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам о его недавних переговорах в Киеве. Это был закрытый формат, только два лидера присутствовали, и я был рядом с премьер-министром, то есть, был свидетелем этого разговора и могу сказать, что Зеленский ищет пути для выхода из кризиса...". Далее дверь за Путиным и его гостем закрылась, однако вполне очевидно, что Индия пока упорно не желает отказываться от совсем не статусной роли страны-почтальона.