"Мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования", — Путин (видео)
По словам российского лидера, якобы наступит момент когда страны Запада и Украина будут готовы принять документ КНР.
"Мирный план Китая" может быть взят за основу мирного урегулирования. Об этом во вторник, 21 марта, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином, передает российское издание "РИА Новости".
Российский лидер отметил, что для этого нужно, чтобы в Украине и на Западе были к этому готовы.
"Мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве", — заявил российский президент Путин.
Визит Си Цзиньпина в Москву
20 марта председатель Китая Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву, где провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
На встрече с лидером Китая Си Цзиньпином президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле изучили позицию Пекина по мирному урегулированию в Украине.
21 марта лидеры двух стран обсудят основные темы в двусторонних переговорах. Помимо Путина и Си, в дискуссиях будут участвовать и представители делегаций. У китайского лидера также состоится встреча с российским премьером РФ Михаилом Мишустиным.
Напомним, на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта заявил, что у Пекина и Москвы схожие цели.