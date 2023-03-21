"Мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования", — Путин (видео)

По словам российского лидера, якобы наступит момент когда страны Запада и Украина будут готовы принять документ КНР.

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"Мирный план Китая" может быть взят за основу мирного урегулирования. Об этом во вторник, 21 марта, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином, передает российское издание "РИА Новости".

Российский лидер отметил, что для этого нужно, чтобы в Украине и на Западе были к этому готовы.

"Мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве", — заявил российский президент Путин.

Визит Си Цзиньпина в Москву

20 марта председатель Китая Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву, где провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

На встрече с лидером Китая Си Цзиньпином президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле изучили позицию Пекина по мирному урегулированию в Украине.

21 марта лидеры двух стран обсудят основные темы в двусторонних переговорах. Помимо Путина и Си, в дискуссиях будут участвовать и представители делегаций. У китайского лидера также состоится встреча с российским премьером РФ Михаилом Мишустиным.

Напомним, на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта заявил, что у Пекина и Москвы схожие цели.