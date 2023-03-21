"Мирний план Китаю може бути взятий за основу мирного врегулювання", — Путін (відео)
За словами російського лідера, нібито настане момент, коли країни Заходу та Україна будуть готові прийняти документ КНР.
"Мирний план Китаю" може бути взятий за основу мирного врегулювання. Про це у вівторок, 21 березня, заявив президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з головою Китаю Сі Цзіньпіном, повідомляє російське видання "РИА Новости".
Російський лідер зазначив, що для цього потрібно, щоб в Україні та на Заході були до цього готові.
"Мирний план Китаю може бути взятий за основу мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на Заході й у Києві", — заявив російський президент Путін.
Візит Сі Цзіньпіна в Москву
20 березня голова Китаю Сі Цзіньпін прибув з офіційним візитом у Москву, де провів зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.
На зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном президент Росії Володимир Путін заявив, що в Кремлі вивчили позицію Пекіна щодо мирного врегулювання в Україні.
21 березня лідери двох країн обговорять основні теми у двосторонніх переговорах. Крім Путіна та Сі, у дискусіях братимуть участь і представники делегацій. У китайського лідера також відбудеться зустріч із російським прем'єром РФ Михайлом Мішустіним.
Нагадаємо, на зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним голова КНР Сі Цзіньпін 20 березня заявив, що у Пекіна та Москви схожі цілі.