Тривали 4,5 години: у Кремлі завершилися неформальні переговори Путіна та Сі Цзіньпіна

За даними журналістів, 21 березня буде головним переговорним днем між КНР і РФ. А під час дискусії за робочим обідом Сі Цзіньпіна пригощали супом із осетрини, млинцями з м'ясом перепелів і олениною у вишневому соусі.

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У Москві завершилися неформальні переговори глави Кремля Володимира Путіна та лідера компартії Китаю Сі Цзіньпіна, які тривали близько 4,5 години. Про це повідомляє РИА "Новости".

Після цього китайський лідер залишив Кремль.

Повідомляється, що спочатку бесіда проходила в представницькому кабінеті в першому корпусі Кремля, проте згодом спілкування глав держав продовжилося за робочим обідом.

За даними ЗМІ, завтра, 21 березня, обговорюватимуться основні теми у двосторонніх переговорах. Крім Путіна та Сі, у дискусіях братимуть участь і представники делегацій. У китайського лідера також відбудеться зустріч із російським прем'єром РФ Михайлом Мішустіним.

Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна: обід у Кремлі

За інформацією журналістів, під час робочого обіду в Кремлі першу особу КНР пригощали супом із осетрини, млинцями з перепелом і грибами, пирогом і гранатовим щербетом. Були й далекосхідні морепродукти.

Основною стравою стала оленина у вишневому соусі, риба нельма з овочами, виловлена з річки Печора. Все це доповнювалося двома сортами вина з виноробні "Дивноморське", розташованої поряд із Геленджиком. На десерт подали торт.

Реакція США на візит Сі Цзіньпіна

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав візит Сі Цзіньпіна в Москву дипломатичною ширмою для російських "звірств, які відбувалися в Україні".

Блінкен нагадав, що Сі поїхав у РФ лише через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.

За словами Блінкена, представники Китаю не вважають Кремль відповідальним за воєнні злочини в Україні.

"Замість того, щоб хоча б засудити їх, вони надають дипломатичне прикриття, чим підштовхують Росію до подальших злочинів", — сказав держсекретар на пресконференції в Держдепартаменті.

Раніше Фокус повідомляв, що Сі Цзіньпін у Москві зупинився в готелі китайської мережі Soluxe Hotel, яка вийшла на російський ринок після відходу світових готельних операторів, таких як InterContinental Hotel Group, Marriott, Hyatt і Four Seasons.