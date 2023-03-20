Длились 4,5 часа: в Кремле завершились неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина
По данным журналистов, 21 марта будет главным переговорным днем между КНР и РФ. А во время дискуссии за рабочим обедом Си Цзиньпина угощали супом из осетрины, блинами с мясом перепелов и олениной в вишневом соусе.
В Москве завершились неформальные переговоры главы Кремля Владимира Путина и лидера компартии Китая Си Цзиньпина, которые продолжались около 4,5 часов. Об этом сообщает РИА Новости.
После этого китайский лидер покинул Кремль.
Сообщается, что вначале беседа проходила в представительском кабинете в первом корпусе Кремля, однако затем общение глав государств продолжилось за рабочим обедом.
По данным СМИ, завтра, 21 марта, будут обсуждаться основные темы в двусторонних переговорах. Помимо Путина и Си, в дискуссиях будут участвовать и представители делегаций. У китайского лидера также состоится встреча с российским премьером РФ Михаилом Мишустиным.
Встреча Путина и Си Цзиньпина: обед в Кремле
По информации журналистов, во время рабочего обеда в Кремле первое лицо КНР угощали супом из осетрины, блинами с мясом перепелов и грибами, пирогом и гранатовым щербетом. Были и дальневосточные морепродукты.
Основным блюдом стала оленина в вишневом соусе, рыба нельма с овощами, выловленная из реки Печора. Все это дополнялось двумя сортами вина из винодельни Дивноморское, расположенной рядом с Геленджиком. На десерт подали торт.
Реакция США на визит Си Цзиньпина
Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал визит Си Цзиньпина в Москву дипломатической ширмой для российских "зверств, совершавшихся в Украине".
Блинкен напомнил, что Си поехал в РФ спустя лишь несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина.
По словам Блинкена, представители Китая не считают Кремль ответственным за военные преступления в Украине.
"Вместо того, чтобы хотя бы осудить их, они предоставляют дипломатической прикрытие, чем подталкивают Россию к дальнейшим преступлениям", — сказал госсекретарь на пресс-конференции в Госдепартаменте.
Ранее Фокус сообщал, что Си Цзиньпин в Москве остановился в отеле китайской сети Soluxe Hotel, которая вышла на российский рынок после ухода мировых отельных операторов, таких как InterContinental Hotel Group, Marriott, Hyatt и Four Seasons.