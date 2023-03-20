Ордер на арест Путина: Китай не считает, что РФ должна отвечать за преступления, – Блинкен

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, дипломатические связи Пекина с Москвой вряд ли направлены на защиту независимости и территориальной целостности Украины.

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Визит председателя Китая Си Цзиньпина в Москву после того, как Международный уголовный суд принял решение о выдаче ордера на арест президента Российской Федерации Владимира Путина, может говорить о том, что в Пекине не считают, что РФ должна понести наказание за свои преступления в Украине. Об этом сказал Государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет Al Jazeera.

В разговоре с журналистами Блинкен отметил, что война в Украине не должна быть заморожена на условиях Кремля.

"Мир не должен быть введен в заблуждение никакими тактическими шагами России при поддержке Китая или любой другой страны, направленными на замораживание войны на ее собственных условиях", — заявил Блинкен.

Энтони Блинкен о заморозке войны в Украине

Госсекретарь также подчеркнул, что поддерживает дипломатические усилия, направленные на установление "справедливого и прочного мира". При этом чиновник сомневается в том, что КНР намерена встать на защиту независимости и территориальной целостности Украины.

"Любой план, который не ставит во главу угла этот важнейший принцип, в лучшем случае является тактикой проволочек или просто стремится облегчить несправедливый результат. Это неконструктивная дипломатия", — констатировал госсекретарь США.

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд принял решение о выдачи ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с незаконным перемещением детей из Украины.

Спустя 3 дня, 20 марта, глава КНР Си Цзиньпин приехал с официальным визитом в Москву, чтобы обсудить с Владимиром Путиным тему китайского "мирного плана" по урегулировании войны в Украине.

Представитель Белого дома Джон Кирби 20 марта заявил, что Владимир Путин посетил временно оккупированный Мариуполь в преддверии визита Си Цзиньпина в Москву, чтобы показать, что он все еще главнокомандующий, а его армия контролирует захваченные территории Украины.