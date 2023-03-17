Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Кроме российского диктатора суд в Гааге выдал ордер на арест уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина "в контексте ситуации в Украине". Об этом сообщается на сайте суда.

В заявлении Международного уголовного суда отмечено, что ордер также был выдан и в отношении Марии Львовой-Беловой, уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка, которая курирует вывоз украинских детей в Россию.

"Есть основания полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление в виде незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию в ущерб украинским детям", – говорится в сообщении МКС.

Генпрокурор Украины Андрей Костин отреагировал на сообщение об ордере на арест Путина: "За пределами России его должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров".

Напомним, 17 марта спикер президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий о решении Польши передать Украине боевую авиацию. По его мнению, решение о передаче Украине истребителей усугубит конфликт, а вся переданная техника будет подлежать уничтожению ВС РФ сразу после пересечения границы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что западное вооружение не повлияет на ход войны.

Президент Владимир Путин 16 марта во время выступления на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что репа станет неотъемлемой частью рациона жителей Запада. По словам Путина, европейцы обещали пустые полки в российских магазинах, но сами столкнулись с этой проблемой. Также он похвастался урожаями в России и сказал, что без российского удобрения жителям Европы тоже будет сложно.