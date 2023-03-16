Путин пообещал, что европейцы будут есть репу вместо салата (видео)

Так лидер страны-агрессорки на съезде российских предпринимателей описал успехи экономики РФ в условиях войны и санкций.

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Сегодня, 16 марта, в РФ проходит заседание Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где выступает президент Владимир Путин. Он в своей речи упомянул европейцев, ведь, по его мнению, репа станет неотъемлемой частью рациона жителей Запада.

По словам Путина, европейцы обещали пустые полки в российских магазинах, но сами столкнулись с этой проблемой. Такой прогноз российский президент озвучил, рассказывая об успехах экономики РФ во время войны в Украине.

"Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Репа — хороший продукт, но и за репой тоже нужно будет к нам ехать", — заявил лидер страны-агрессорки.

Он похвастался урожаями в России и сказал, что без российского удобрения европейцам также будет сложно.

По данным медиа SOTA, эта встреча Путина с бизнесменами уже вторая с начала войны.

Напомним, в Millitary Media Center сообщили об уничтожении уже 15 танков "Прорыв" Т-90М. Эту технику называют "супертанками", однако ВСУ ее ликвидируют. Известно, что первый такой танк РФ был уничтожен благодаря шведскому ручному гранатомету "Carl Gustav". В территориальной обороне шутят, что "оружие за $20 тысяч уничтожило машину за $5 миллионов".

Также 16 марта спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в телеэфире озвучил типы ракет, которые не способны перехватывать украинские защитники. Среди них "Искандер-М", С-300 и Х-22.

Сегодня стало известно об отмене традиционного концерта на стадионе "Лужники", посвященного годовщине аннексии Крыма. В сети пишут, что мероприятие оказалось "в подвешенном состоянии" из-за риска терактов.