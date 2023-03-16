"Непобедимость" и "совершенство" оказались мифами: ВСУ уничтожили 15 современных танков РФ "Прорыв"

В Генштабе ВСУ предполагают, что уничтоженных российских супертанков может быть больше, поскольку не всю сожженную технику россиян украинские защитники фиксируют на фото и видео.

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Россия потеряла в Украине уже 15 танков "Прорыв" Т-90М. Об этом сообщили в Millitary Media Center 16 марта.

Как рассказал представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВС Украины старший лейтенант Андрей Рудык, непобедимость и совершенство Т-90М оказались мифами.

"На сегодняшний день ВС РФ потеряли в Украине 15 единиц Т-90М. Это лишь речь о тех случаях, у которых есть неопровержимые доказательства в виде фото и видео фиксации. Вполне вероятно, что оккупанты потеряли гораздо больше единиц Т-90М", — сказал Андрей Рудык.

По его словам, сейчас враг практически не использует их при ведении боевых действий.

Андрей Рудык также рассказал, что первый российский супертанк "Прорыв" в Украине уничтожил боец территориальной обороны Харькова. Сделал это с помощью шведской ручной пушки "Carl Gustav".

"Случилось это еще 4 мая 2022 года вблизи Старого Салтова Харьковской области. Оружие за $20 тысяч уничтожило машину за $5 миллионов", — сказал Рудык.

В РФ военное командование ВС инициировало масштабную программу модернизации 800 танков Т-62М и Т-62МВ, которые будут опрокинуты в регион для замены уничтоженных Т-72, ​​Т-80 и танки Т-90.

В Луганской области благодаря ВСУ, сообщили в ОВА, у российских оккупантов за 2 недели "подзакончились новейшие танки "Прорыв" и они начали пересаживаться на Т-72.