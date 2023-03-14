Старые танки вместо "Прорыва": ВС РФ начали модернизировать Т-62М с целью отправить их в Украину

Изменения коснулись бронирования машины, системы управления огнем и средств наблюдения. Российские СМИ сообщают, что первая партия уже отправилась в зону боевых действий в Украине.

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В попытке усилить танковые соединения в условиях продолжающейся войны в Украине, военное командование ВС РФ инициировало масштабную программу модернизации 800 танков Т-62М и Т-62МВ, которые будут переброшены в регион для замены уничтоженных Т-72, ​​Т-80 и Танки Т-90. Об этом 13 марта сообщило издание Army Recognition.

Обозреватели пишут, что 103-й бронетанковый ремонтный завод под Читой в Забайкальском крае в настоящее время модернизирует около 800 танков устаревших советских основных боевых танков (ОБТ) Т-62М/МВ. Таким образом, по информации из открытых источников, на вооружении России будет находиться более 2000 различных модификаций танков Т-62.

Работы ведутся уже несколько месяцев и на сегодняшний день, по данным росСМИ, завод отправил на фронт в Украину несколько партий модернизированной техники.

Что могут улучшить в Т-62?

Т-62М — основной боевой танк советской эпохи, впервые представленный в начале 1960-х годов. Это модернизированная версия Т-62 с улучшенной броневой защитой, подвижностью и огневой мощью.

Модернизированный Т-62 МВ

Теперь же Т-62М претерпит еще одну модернизацию. Прежде всего изменения коснутся бронирования машины. Обновленные танки получат модули дополнительного многослойного бронирования корпуса и башни, навесную динамическую защиту "Контакт", а также противокумулятивные решетчатые экраны.

Система управления огнем (СУО) танка также претерпела изменения. Гладкоствольная 115-мм пушка 2А20 (У-5ТС) "Молот", которая способна вести огонь несколькими типами боеприпасов, в том числе бронебойными и осколочно-фугасными, получит возможность применять дальнобойные ракеты.

Ходовая часть получит новый дизельный двигатель мощностью 780 л.с. Что касается систем наблюдения, то на танки будут установлены тепловизоры 1ПН-96МТ-02, телевизионные камеры и электромеханические мачты с многоспектральной оптико-электронной системой. Также танки будут оснащены лазерными дальномерами.

Напомним, 7 марта украинский танкист Евгений Мартынюк, который проходит обучение на танках Leopard 2, поделился впечатлениями от немецкой машины и сравнил их с российскими Т-72. Он отметил великолепные ходовые характеристики и огневую мощь Leopard 2.